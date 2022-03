Météo : du sable du Sahara a été emporté par le vent jusqu'à Paris

Mardi 14 mars, les scooters, vélos et autres voitures étaient recouverts d'une pellicule de poussière venant du Sahara.

Vous avez été nombreux à Paris et en Ile-de-France, mardi, à vous interroger sur cette poussière jaune/orange qui recouvrait votre voiture, votre vélo ou votre scooter. Ce sable vient bien du Sahara. C'est un phénomène météo qui devrait durer jusqu'à ce mercredi 15 mars. Il n'est pas si exceptionnel que ça, indique Météo France.

"Les concentrations de poussières désertiques vont être maximales aujourd'hui, mercredi, avant de s'évacuer vers l'Est demain", déclare Béatrice Josse, ingénieure modélisatrice à Météo France. La spécialiste parle d'un "phénomène récurrent avec, il est vrai, des concentrations très fortes lors de cet épisode. C'est un coup de sirocco qui soulève le sable, et nous amène les particules les plus légères, qui peuvent parcourir 4.000 kilomètres pour arriver jusqu'à chez nous."

Vous avez aussi remarqué que le ciel, dans la soirée, avait une drôle de couleur. Il était doré avec un voile orangé. Le phénomène est surtout visible au lever et au coucher du soleil.

