Météo en Bretagne : coup de chaud au milieu d'un mois de juillet bien arrosé

Deux fois plus de pluie qu'un mois de juillet classique en Bretagne, mais un ensoleillement très correct ! Météo Bretagne dresse un bilan contrasté de ce mois de juillet 2021, avec quinze jours de pluie au début du mois, une parenthèse très chaude durant sept jours et le retour d'un temps mitigé.

"L'impression de beau temps n'était pas là, mais pourtant l'ensoleillement de ce mois de juillet est quasiment normal", explique Steven Tual de Météo Bretagne. Ce mois de juillet 2021 se découpe en trois périodes bien distinctes : quinze jours de pluie, sept jours de fortes chaleurs, et une fin de mois bien fraiche.

Un mois de juillet bien arrosé

Le début du mois de juillet a été marqué par une période de pluie. Ajouter les averses de cette fin de mois, et on obtient "un mois de juillet où il a plu deux fois plus qu'un mois de juillet normal". Les températures sont restées également très fraiches, même si la moyenne sur le mois complet est de "23.6 degrés à Vannes par exemple, ce qui est dans la moyenne". Cette moyenne prend en compte la période très chaude de la mi-juillet

Quatre jours consécutifs au-dessus de 30 degrés dans le Finistère, du jamais vu

Ce mois de juillet 2021 restera marqué aussi par "ce coup de chaud entre le 16 et le 22 juillet", précise Steven Tual. Avec 14 heures de soleil par jour, des températures bien au-dessus des normales de saison, proches de celles enregistrées en 2003 dans le Morbihan. Le Finistère a connu quatre jours de suite, avec un mercure à plus de 30 degrés, "ce qui est inédit". Si on fait le bilan sur le mois complet, l'ensoleillement est quasi conforme aux normales de saison "avec 185 heures de soleil à Saint-Brieuc par exemple".

Des nuages et des averses pour le début du mois d'août

Selon les prévisions de Météo Bretagne, le début de ce mois d'août va rester frais, avec des nuages et quelques averses. Steven Tual est plus optimiste pour la fin du mois d'août.

Ici, on vient justement chercher un peu de fraicheur !

Les touristes ne se plaignent pas de cette météo bretonne : "On vient de Lyon où il fait très chaud, on est venu chercher un peu de fraicheur", explique cette touriste rencontrée à Vannes. "Cette météo ne nous a pas empêché de nous baigner, ni de nous balader sur la plage", ajoute cette vacancière.