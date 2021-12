Île-de-France : des températures douces cette fin décembre, "un phénomène peu commun", selon Météo France

Pas besoin d'être emmitouflé. Ou de porter une énorme doudoune. "Nous venons de Suisse et il fait 0 degré. Il a pas mal neigé et il fait très frais, c'est vrai que ça nous change cette douceur, on est plutôt content", raconte Sophie à France Bleu Paris. "On va en profiter pour se promener cet après-midi, voir les illuminations de Paris le soir". Ce mardi, au réveil 12 degrés sont attendus. Et pour la dernière semaine de décembre, c'est plutôt rare.

Pic attendu ce mercredi et jeudi avec 15 degrés l'après-midi

Rue de Rivoli à Paris, Oussama est surpris des températures douces. "Chez moi aux Etats-Unis, c'est pareil surtout de là où je viens du New Jersey, il fait gris donc ça ne me déprime pas plus que ça. L'idéal serait un peu plus de soleil", raconte-t-il. "Les températures prévues en milieu de semaine sont assez exceptionnelles pour une fin décembre. On battra certainement des records sur certaines stations", explique Frédéric Long, prévisionniste à Météo France.

"Les journées les plus chaudes devraient être mercredi et jeudi. On montera l'après-midi à 15,16 degrés", détaille-t-il. Ce phénomène n'est pas commun. "Quand on regarde les différentes stations d'Île-de-France, quand on regarde les records sur les dix derniers jours du mois, c'est en général de l'ordre de 15 à 16 degrés. A Paris Montsouris, c'était15,8 degrés, un record très ancien qui remonte à 1920. On peut dire que ce type de situation avec un flux perturbé d'ouest, de sud-ouest, une masse d'air qui vient de l'Atlantique, ça arrive de temps en temps", poursuit-il.

Mais ces températures là au mois de décembre ne sont pas exceptionnels. "Là ce qui est exceptionnel c'est l'intensité de la douceur donc les températures à la fois au niveau des minimales (12,13 la nuit). Et aussi les maximales avec ces 15 à 16 degrés l'après-midi", conclut Frédéric Long.