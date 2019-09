Météo : la pluie est (enfin) de retour en Dordogne

Ils étaient nombreux à l'attendre avec impatience : la pluie est revenue en trombe ce dimanche 22 septembre. Pour le plus grand bonheur des maraîchers, agriculteurs et autres professionnels, elle devrait être bien présente toute cette semaine. Mais cela ne suffira pas combler le déficit.

Dordogne, France

La pluie est enfin tombée ce dimanche 22 septembre en Dordogne ! Entre 10 et 20 centimètres dans le département selon Météo France à Agen. Une "belle pluie" selon les maraîchers périgourdins, ravis de voir leurs terres se nourrir enfin. Mais cela ne suffira pas à combler le déficit de cet été particulièrement sec.

Une "bonne pluie" !

Pour Claudette et Pierre, maraîchers à la ferme des Gourdoux, à Brantôme, cette pluie est plus que bienvenue. Ils l'attendaient avec impatience : "enfin de la pluie ! Mais elle arrive un peu tard pour nos récoltes. On a beaucoup souffert des différents épisodes de canicules, explique Claudette, qui souligne tout de même que la pluie est bonne, ni trop forte ni trop faible". Sous son marronnier "mi-figue mi-raisin", Pierre se réjouit aussi mais s'inquiète de voir les saisons se dérégler : "regardez le marronnier ! Il y a une partie avec les feuilles qui tombent, une autre qui est en train de fleurir ! C'est pas normal tout ça !"

Des terres trop asséchées

Pierre et Claudette en ont bien conscience : la pluie tombée ce dimanche et celle prévue pour la semaine ne suffiront pas à rattraper des récoltes qui ont bien trop souffert de la sécheresse cet été. Un constat confirmé par Valéry Mourot, prévisionniste Météo France à Agen : "il y a un déficit très net. Il faudrait, pour que la saison automnale s'annonce bien, une bonne dizaine d'épisodes comme celui qui arrive". En attendant de tels épisodes pluvieux, le débit des cours d'eau en Dordogne est toujours très bas, et les mesures de restrictions d'utilisation de l'eau toujours en vigueur.