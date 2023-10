Météo : face aux fortes chaleurs les badauds trouvent refuge au bord du plan d'eau de Cournon-d'Auvergne

Joggeurs, randonneurs ou simple flâneurs. Il y a du monde au bord du plan d'eau de Cournon-d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand, ce dimanche 1er octobre. Les températures ont avoisiné les 30 degrés en ce début d'automne. Forcément avec ce temps on fait des activités à l'extérieur. C'est le cas de Jean-Noël et Yannick, deux beaux-frères qui surveillent leurs enfants : "Avec ce grand beau temps on en profite pour se balader en famille", assure l'un d'eux.

Mais ces températures élevées pour la saison les inquiètent : "Avec cet été on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de fortes chaleur, la canicule", explique Jean-Noël. Un sentiment partagé par Yannick : "Il y a 20 ans à cette époque de l'année on aurait des vestes etc... Là regardez, on est en t-shirt".

Des températures élevées qui inquiètent

Plus loin Christiane se balade autour du plan d'eau. Elle aussi est préoccupée de l'évolution du climat : "On apprécie le Soleil mais il n'en faudrait pas trop quand même étant donné la situation". L'évolution de cette situation se constate directement sur le plan d'eau selon Emmanuel, un pêcheur. "J'étais venu en début de saison il y avait bien deux mètres d'eau de plus et surtout la couleur de l'eau n'est pas habituelle", explique-t-il. Une seule prise pour lui ce dimanche matin, un petit brochet.

Ces températures élevées vont perdurer tout au long de la semaine selon Météo France. Le retour de la pluie et des intempéries est attendu à partir du 9 octobre.