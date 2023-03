Météo France alerte sur le "déficit terrible" de pluie en Bourgogne-Franche-Comté

On manque d'eau, et la situation ne s'arrange pas. Meteo France dresse un nouveau bilan de la secheresse hivernale en Bourgogne-Franche-Comté, et parle de "situation terrible" et de niveaux "historiquement bas."

En Côte-d'Or, le Suzon, rivière à sec lors de l'été 2022 (image d'illustration) © Radio France - Olivier Estran Va t'on retrouver nos rivières à sec avant l'été ? Ce mercredi 22 mars, en cette journée mondiale de l'eau, Météo France publie un bilan sur cette fin d'hiver, et il est particulièrement inquiétant. ⓘ Publicité Météo France souligne un "déficit de pluie terrible" pour nos nappes souterraines. En moyenne, en Bourgogne-Franche Comté, il est tombé 85% de pluie en moins que d'habitude. En février par exemple il est tombé 9 mm de pluie à Dijon contre 43 en moyenne, et les quelques averses de ce début mars sont très loin de rattraper des niveaux "historiquement bas". "Février 2023 présente des conditions très sèches avec des températures très douces par périodes avant une phase de bise qui finit d’assécher les milieux. Ces conditions sont homogènes sur l’ensemble de la région et succèdent à fin janvier déjà très sec" souligne ce rapport. Le déficit enregistré en différents points de la région - Meteo France -Capture d'écran "Si la sécheresse hivernale est un évènement qui n'est pas nouveau, elle se définissait auparavant par une période de neige et de gel qui bloque les écoulements et pas par un manque de précipitation comme cette année. Le déficit de pluie de février est terrible pour les nombreuses nappes libres et très réactives de la région. Début mars, après une baisse généralisée, la majorité des aquifères sont à des niveaux historiquement bas. Rares sont les horizons présentant encore des niveaux proches des normales.

Les retenues stagnent à leurs niveaux de fin janvier. Les ouvrages destinés aux canaux de navigation de Briare et de Bourgogne, déjà bas fin janvier, sont les plus pénalisés par cette absence de pluie" écrit Météo France Le deficit en images. Capture d'écran du rapport de Météo France - Meteo France