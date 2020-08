Chaleur : des records de températures sont tombés cette nuit en Auvergne

Les nuits sont chaudes en Auvergne... Et on parle évidemment que de températures. Pour preuve, des records de chaleur nocturne ont été enregistrés dans une demi-douzaine de stations auvergnates de Météo France (l'Auvergne en compte une soixantaine) dans la nuit de jeudi à vendredi.

Des records de températures minimales sont tombés en basse altitude dans le Puy-de-Dôme et l'Allier. C'est Vichy qui décroche le pompon de la nuit la plus hot. La station bourbonnaise de Charmeil (créée en 1941) a relevé 23,5°C. Le précédent record datait de 1947. Nuit historiquement chaude également dans le Puy-de-Dôme à Issoire avec 22,1°C (station ouverte en 1997) ou encore à Chappes (station ouverte à 1951) avec 21,9 °C.

Les quatre préfectures auvergnates n'ont pas battu leur record, mais il a quand même fait 22,4°C à Clermont-Ferrand, 22°C à Moulins, 20,1°C à Aurillac et 20°C au Puy-en-Velay.

Des masses d'air chaud de plus en plus fréquentes

Les explications de Gaëtan Heymes, ingénieur prévisionniste à Météo France en Auvergne-Rhône-Alpes. "D'une part, on a eu un pic de chaleur intense avec des températures maximales qui ont souvent dépassées les 35°C, notamment dans le nord de l'Auvergne. Cette nuit, les températures n'ont pas beaucoup baissé en raison notamment du vent de sud qui a limité cette baisse de température et de l'arrivée d'une couche nuageuse en fin de nuit."

Si Gaëtan Heymes n'est pas devin, mais ingénieur prévisionniste, il estime que ces records pourraient devenir récurrents à court terme. "Avec le changement climatique, de telles masses d'air chaud seront de plus en plus fréquentes à l'avenir, et sans prévoir quand exactement, on peut s'attendre dans les prochaines décennies à ce que ces records soient battus régulièrement, lorsque des conditions similaires se représenteront".