Météo France se dote de deux nouveaux supercalculateurs pour mieux anticiper les phénomènes dangereux

Les deux nouveaux supercalculateurs installés à Toulouse devraient permettre à Météo France d’anticiper de façon plus précise, plus fine, plus ciblée, les phénomènes météorologiques dangereux tels les épisodes méditerranéens, les vents violents en montagne, les brouillards sur les pistes d’aéroport, les ilots de chaleur urbain et même les cyclones de façon à alerter au bon endroit et au bon moment.

Ces machines ont un surnom : Belenos comme le dieu du soleil et Taranis comme le dieu du ciel et de l’orage dans la mythologie gauloise.

Alain Beuraud chef de projet du supercalculateur, devant l'une des machines à Météo France. © Radio France - Pascale Danyel

L'équivalent de 50 000 PC

Capable d’effectuer 10 millions de milliards d’opérations par seconde, ces « bêtes de course » c’est ainsi que les supercalculateurs ont été présentés, ont une puissance de calcul multipliée par cinq par rapport à l’ancien modèle. Ils représentent chacun l’équivalent de 50 000 PC sophistiqués qu’on ferait travailler ensemble.

L’un de ces supercalculateurs se trouve à la Météopole au nord de Toulouse, l’autre à l’espace Clément Ader de l’université 12 kms plus au sud. Ils ressemblent à des armoires de plusieurs dizaines de mètres de long, travaillent simultanément et peuvent être utilisés comme machine de secours en cas de panne.

En test jusqu'en 2022

Installés depuis le 2 février dernier, ces supercalculateurs sont en période de test ils entreront en fonctionnement dès 2022. Il ne s’agit pas de faire des prévisions sur du long terme, mais des prévisions à quatre jours plus précises que celles réalisées aujourd’hui.

Anticiper les violents coups de vent en montagne

D’ici quelques mois ces supercalculateurs seront donc en mesure de mieux anticiper les phénomènes dangereux, comme les vents violents en montagne appelés « déferlements orographiques » explique François Lalauretti : "on connait bien ces coups de vent en région toulousaine, on en a vu des exemples dans le Luchonnais, en Ariège et sur tout le pied des Pyrénées". Le directeur des opérations à Météo France détaille : " ce sont des conditions de vent qui demandent de grandes précisions, on espère les voir plus précisément de façon à pouvoir prévenir les stations de sport d'hiver, les habitants des vallées de ce risque".

"1€ investi = 12€ économisés pour l'économie du pays"

Ces supercalculateurs représentent un budget de 55 millions d’euros sur cinq ans. Météo France estime que pour chaque euro investi dans ce projet c’est 12 euros qui sont économisés à la société. Alain Beuraud, chef de projet du supercalculateur : "les bénéfices économiques tombent très vite, en vie humaine et en dégâts épargnés, en optimisation de planification de chantiers de trajectoires d'avions, d'ouverture et fermeture d'aéroport". Et d'ajouter que ce calculateur "quelque part c'est un trésor pour Météo France".

L'entrée de la Météopole. © Radio France - Pascale Danyel

L'ancien calculateur avait été installé en 2014.