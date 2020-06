CARTE - Météo : huit départements en vigilance orange pour pluie et inondation

Cinq nouveaux départements passent en vigilance météo orange, a indiqué Météo France ce jeudi. Le Gard, la Lozère, l'Aveyron, le Cantal sont suivis pour risque de pluie-inondation, et la Haute-Loire passe en vigilance orange pour les orages. On attend un "épisode pluvio-orageux sur le sud du Massif central, nécessitant un suivi du fait des cumuls forts de précipitations attendus", indique le bulletin de 16h de Météo France.

Par ailleurs, les Côtes-d'Armor, le Finistère et le Morbihan restent placés en vigilance orange pluie-inondation. Sur ces départements, "les cumuls observés en 24 heures sont globalement de 25 à 45 millimètres. Plus localement on a relevé 59 millimètres à Camaret et 64 millimètres à Ploudalmézeau", indique Météo France.

Vers 11h30 ce jeudi, un violent orage a par ailleurs éclaté sur la ville d'Ajaccio, en Corse. Il a provoqué des inondations. Plusieurs commerces et habitations ont été touchés, et les pompiers ont dû mettre en sécurité une vingtaine de personnes qui se trouvaient en situation de danger. Des voitures ont également été emportées.