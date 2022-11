Météo : il a plu 370 litres par mètre carré à Socoa en novembre, premier mois en excédent d'eau de l'année

En novembre au Pays basque, par endroits, il a plu quasiment le double des normales de saison. "Novembre est tout le temps le mois le plus pluvieux, mais là, on a atteint plus de 370 litres d'eau par mètre carré à Socoa, et plus de 300 à Biarritz", relève Bernard Ollagnon, prévisionniste chez Météo France. Des précipitations plus importantes que la moyenne, plutôt autour de 200 litres par mètre carré en temps normal. "On l'explique en raison des dépressions qui se sont formées sur l'Atlantique, et qui ont entraîné des vents d'ouest, qui causent beaucoup de perturbations", avance Bernard Ollagnon.

Des perturbations telles que jusqu'à 10 litres d'eau par mètre carré sont tombés en une heure à certains endroit, ce qui a conduit le département des Pyrénées-Atlantiques à être placé en vigilance orange pluie/inondations le 21 novembre dernier.

Alternance entre sècheresse et pluie intense

L 'année a été particulièrement sèche partout en France, et le Pays basque n'a pas fait exception . En raison des faibles précipitations, 95 communes du Pays basque avaient été placées en alerte sècheresse, et contraintes de réduire leur consommation d'eau . En septembre, le Pays basque avait aussi été placé en vigilance orange pluie/inondations, avec ce paradoxe de cumuler à la fois une alerte sècheresse et une alerte inondation en même temps, avec un mois de pluie qui s'est déversé en 24h .