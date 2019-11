Météo : il est tombé un mois de pluie en une semaine dans le Pays basque

Pays Basque, France

"Des quantités d'eau remarquables, voire exceptionnelles à certains endroits." Voilà comment Francis Morisset, climatologiste et prévisionniste Météo France résume la situation dans le Pays basque. Depuis le 30 octobre, il est tombé entre 150 et 230 mm de pluie. Avec pour certains endroits, à l'image de pays charnégou, un épisode pluvieux quasi continue ces derniers jours.

Des records battus ?

"Il faut remonter à 2009 pour le dernier épisode pluvieux aussi important en début novembre, explique Francis Morisset. Puisque la quantité d'eau est 3,5 fois supérieure à la moyenne. De quoi battre peut-être des records sur les 30 dernières années dans le Pays basque (avec 458 mm à Biarritz sur le mois de novembre 2005).

Un début de mois humide qui s'explique en partie par la température de l'eau de mer dans le fond du golfe de Biscaye : 16,9°C. "C'est assez exceptionnel à cette période de l'année, juste avant le 11 novembre", explique le prévisionniste Météo France. "Cela a des conséquences puisque dès que cette eau de mer rencontre les premières pulsions d'air froid en altitude, la masse d'air se déstabilise et les pluies orageuses font leur apparition." Un phénomène accentué avec la barrière que sont les Pyrénées.

Des risques d'inondations

Un épisode pluvieux qui laisse craindre des inondations. Des alertes jaunes sont en cours sur le bassin du Pays basque. Et les choses ne devraient pas s’arranger dans ces prochains jours, avec des averses quotidiennes et deux jours de très fortes précipitations attendue ce week-end. "On attend samedi 20 à 40 mm et dimanche 30 à 50 mm de pluie localement". Une accalmie devrait être là en début de semaine prochaine, avant un retour des orages jeudi.