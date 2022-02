MÉTÉO - Il n'a jamais si peu neigé à Auron, la station bat des records

Record de neige battu dans les stations azuréennes. Pas de chutes de neige mais de manque de neige. Il n'est pas tombé un seul flocon depuis plus d'un mois. Et sans les canons, le ski serait impossible. REPORTAGE.

C'est tout simplement du jamais vu dans les stations de ski. Les derniers flocons tombés datent du 8 janvier dernier plus d'un mois sans neige fraiche et alors que les vacances ont commencé, la situation devient très compliquée. Et il va falloir s'y faire : la tendance est au réchauffement du climat.

La pandémie de covid a montré toute la dépendance des stations : sans skieurs, elles se vident et l'économie avec. Alors les stations tentent de s'adapter. Auron par exemple a investi ces dernières années pour plus de 400 enneigeurs. Des canons qui fonctionnent à l'air, et à l'eau pour permettre de créer de la neige artificielle.

"Depuis le début de la saison, nous avons du fabriquer un million de mètre cube de neige"

La station n'a d'enneigé que ses pistes © Radio France - Fabien FOUREL

La Colmiane menacée à court terme

Une autre station est dans l'œil du cyclone. La Colmiane culmine à 1.800 mètres d'altitude, et son directeur de station ne s'en cache pas, il fait fonctionner à plein régime les canons

"Je dois sauver deux cent emplois dans la station, vous croyez vraiment que l'électricité consommée ici c'est plus grave que l'électricité consommée dans les bureaux en ville ?"