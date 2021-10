L'Ardèche a été placée vendredi en vigilance orange en plus du Gard et de la Lozère. Ces trois départements vont faire face à un épisode cévenol très intense. Il va tomber, entre vendredi après-midi et dimanche soir, environ deux mois de pluie.

Météo : l'Ardèche, le Gard et la Lozère placés en vigilance orange aux pluies et inondations

L'Ardèche a été placée ce vendredi en vigilance orange en plus du Gard et de la Lozère. Ces trois départements vont faire face à un épisode cévenol très intense. Il va tomber, entre vendredi après-midi et dimanche soir, environ deux mois de pluie. C'est la durée des pluies soutenues ainsi que leur intensité ponctuelle qui font que cet événement nécessite une vigilance toute particulière. Le maximum des pluies est attendu entre vendredi soir et samedi après-midi

Un épisode cévenol attendu entre vendredi soir et dimanche

Selon Météo France, les pluies faibles vendredi vont se renforcer en fin de journée. "Le maximum d'activité est attendu entre vendredi soir et samedi après-midi sur les Cévennes gardoises, lozériennes, puis ardéchoises où les averses pourraient prendre temporairement un caractère orageux dans la nuit de vendredi à samedi, avec des intensités pluvieuses temporairement assez fortes de l'ordre de 20 à 30 mm/h."

Les cumuls attendus en 24 heures sur la période la plus intense sont de l'ordre de 150 à 200 mm assez généralisés, ponctuellement 200 à 250 mm. Sur l'ensemble de l'épisode, jusqu’à dimanche, ils seront de l'ordre de 200 mm assez généralisés, et ponctuellement de 300 mm, peut-être un peu plus. A noter, samedi, des pluies soutenues, parfois orageuses à la côte, concerneront PACA. Il conviendra d'y être attentif.