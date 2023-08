Météo : la Bretagne épargnée par la vague de canicule qui frappe le sud de la France

Alors qu'une grande partie du sud de la France s'apprête à étouffer sous une vague de fortes chaleurs, la Bretagne passe à travers les mailles. Pas de température caniculaire prévue ce week-end pour la péninsule bretonne située en marge du dôme de chaleur.

Des pressions en altitude moins élevées que dans le Sud

Ce qui sauve la Bretagne des températures caniculaires, ce sont les pressions atmosphériques. "Le dôme stagne plutôt sur le Sud, explique Sébastien Decaux de Météo Bretagne, c'est une chaleur qui est emprisonnée sous une cellule de haute pression. Les pressions en altitude sont moins élevées chez nous et on aura cette légère influence océanique qui va nous concerner surtout pour les journées de lundi, de mardi et mercredi". En marge de cette vague de chaleur ce week-end, les températures en Bretagne ne devraient pas dépasser les 27°.

Pour autant, la région bretonne n'échappera pas à des températures importantes en début de semaine prochaine "puisque cette chaleur, qui affectera le Sud, aura tendance à légèrement remonter, explique le météorologue Sébastien Decaux, une partie de la Bretagne sera concernée par des températures très élevées pour la saison, autour de 30, 31 32 degrés."

Une vague de chaleur en Bretagne d'ici la fin de l'été ?

Impossible de le prévoir, mais la région n'est pas à l'abri d'ici fin septembre. Même si ces phénomènes météo sont rares, ils se multiplient depuis le début des années 2000. "Après le 15 août, c'est très très rare, explique Sébastien, il y en a eu six épisodes de fortes chaleurs depuis 1947, et tous ceux qui ont concerné la France se sont tous produits après les années 2000. Un signe, là encore, du bouleversement climatique qui nous affecte."

Selon le prévisionniste météo, le mercure pourrait encore dépasser les 30° avant la fin septembre. "Avec le changement climatique, insiste-t-il, les épisodes de fortes chaleurs sont plus précoces mais aussi plus tardifs dans la saison, donc ils peuvent intervenir jusqu'en milieu de l'automne."