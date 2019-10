Météo : la chaleur revient ce week-end, jusqu’à 30°C attendus par endroits en France

Météo France prévoit le retour de la chaleur à partir de vendredi et surtout ce week-end en France. Il fera jusqu'à 10°C au-dessus des normales par endroits. En Aquitaine, jusqu’à 30°C sont attendus. Si les records de températures ne devraient pas être battus, ils pourraient être frôlés.

Rangez les pulls et ressortez les affaires de printemps voire d'été ce week-end ! A partir de vendredi, "une grande douceur, une chaleur, touchera quasiment toute la France notamment au sud de la Loire", a indiqué Patrick Galois, prévisionniste à Météo France, joint par France Bleu.

Jusqu'à 10°C au-dessus des normales par endroits

Les températures normales pour cette période sont de 18°C dans la moitié nord et de 21°C dans la moitié sud.

Or, selon Météo France "il fera en moyenne 6°C à 8°C au-dessus de ces normales voire 10°C par endroits".

Jusqu'à 30°C attendus dans le sud-ouest, 25°C dans le nord ce week-end

Dans le sud-ouest, dès vendredi, il fera 25°C, "ce qui n'est pas exceptionnel pour mi-octobre", tempère Patrick Galois. Mais cette chaleur va s'affirmer samedi et on pourrait atteindre les 30°C en Aquitaine et près des Pyrénées.

Le mercure devrait grimper jusqu'à 28°C entre Toulouse, Bordeaux et Biarritz.

Dans le nord, la barre des 20° devrait être franchie samedi. La température la plus haute est attendue dimanche avec 25°C notamment à Paris.

Les records ne devraient pas être battus même si on pourrait les frôler comme à Paris où il a fait 27°C l'an passé avec sept jours consécutifs à au moins 25°C à la même période.

Les prévisions de Météo France (températures moyennes au nord et au sud)

vendredi 11 octobre : 20°C / 25°C

samedi 12 octobre : 22°C / 25°C

dimanche 13 octobre : 24°C / 26°C

Les prévisions pour vendredi 11 octobre - Météo France

Les prévisions pour samedi 12 octobre - Météo France

Les prévisions pour dimanche 13 octobre - Météo France

Un degré perdu par semaine à partir de lundi

A partir de lundi, selon Météo France, "les températures vont rebaisser, par l'ouest avec l’arrivée d'une perturbation" même si "la chaleur pourrait persister un peu à l'est du pays". Et de préciser : "La baisse des températures ne sera pas brutale car on sera plutôt encore au-dessus des normales".

A partir de la mi-octobre, soit dès lundi, "on perd un degré en moyenne par semaine", a conclu Patrick Galois de Météo France. Raison de plus pour profiter des dernières chaleurs de la saison.