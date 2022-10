Météo : La Côte-d'Or en pleine "canicule d'automne"

Vous êtes le gérant du site amateur météo Côte d'Or. Vous confirmez ce programme pour la semaine du soleil et de la douceur ?

Alors oui, tout à fait. On va encore avoir très très chaud pour la saison en Côte-d'Or cette semaine, que ce soit le matin ou l'après-midi avec, comme vous le dites encore, des pointes jusqu'à 25 à 26 degrés encore pour le milieu de semaine.

ⓘ Publicité

De l'air chaud qui nous arrive en continu comme ça par le sud, les orages violents qui vont avec comme ce weekend : On a l'impression de revivre la même chose que cet été avec quinze degrés de moins, c'est ça ?

C'est exactement ça. En fait, on a une situation typiquement estivale, c'est-à-dire, en gros, qu'on a une dépression qui est située au large de la France, sur l'Atlantique, qui nous véhicule cet air chaud depuis le Maghreb et l'Espagne. Et quand ces dépressions se rapprochent un petit peu trop près de la France, elle va provoquer tout simplement une arrivée d'air frais en altitude, ce qui va provoquer également des orages. Et donc ce sont des situations qui sont typiques des canicules. En plein été.

On peut donc parler de canicules d'automne, aujourd'hui ?

Oui, on pourrait exactement parler de canicule automnale puisque nous sommes très nettement au-dessus des normes de saison. On est presque dix degrés au dessus des normes parce que normalement, à cette époque de l'année, on devrait plutôt avoir 4 à 7 degrés le matin et 12 à 14 l'après-midi.

Sur l'échelle de l'inédit, on en est où ? Est ce qu'on a déjà vécu ça en Côte d'Or ?

Alors là, on va frôler l'historique, même si on pense que le mois d'octobre va devenir historique, notamment au niveau de la chaleur. Ça va être le mois d'octobre le plus chaud qu'on a jamais enregistré en France et en Côte d'Or également. Et les températures ces prochains jours vont encore rester proches des records pour la période et on pourrait même en battre certains records jeudi ou vendredi. C'est assez délirant pour la saison.

L'automne, il arrive d'après les derniers modèles dont vous disposez ?

Écoutez, pour le moment, l'automne n'a pas tout à fait décidé d'arriver. On attend peut-être une baisse après la Toussaint, puisque ces temps doux vont encore se maintenir jusqu'à la Toussaint. Mais encore après, on n'a pas encore tout-à-fait de certitude quant à l'arrivée vraiment de l'automne.