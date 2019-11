Météo : la Drôme, l'Isère et l'Ain placés en vigilance orange neige et verglas

La Drôme, l'Isère et l'Ain ont été placés mercredi en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo-France. Des températures négatives et des précipitations sont en effet attendues dès jeudi à la mi-journée en Auvergne-Rhône-Alpes.

L'Ain, la Drôme et l'Isère ont été placés mercredi en vigilance orange par Météo-France en raisons des chutes de neige et des risques de verglas annoncés dès jeudi à la mi-journée.

La neige des Pyrénées au Massif central

Selon Météo-France, une perturbation est attendue "des Pyrénées au Nord-Est en matinée avec des pluies assez soutenues. Sur les massifs pyrénéens, des chutes de neige sont attendues à partir de 800-900 m, et vers 800 m sur le Limousin. (...) Sur le Massif central, les premiers flocons font leur apparition vers 400-500 m, avec des quantités significatives à partir de 600 m."

Par ailleurs, "en progressant, cette perturbation devient plus active à partir de la mi-journée de jeudi, en particulier à l’est du Rhône. (...) _La neige descendra jusque vers 300 à 400 m d’altitude_, elle pourrait descendre jusqu’en plaine selon les scénarios les plus pessimistes entre la vallée du Rhône, le nord-Isère et le Bugey.

Les quantités de précipitations associées sont conséquentes, se faisant donc essentiellement sous forme de neige sur le nord-Isère et les secteurs limitrophes. On attend ainsi 20 à 30 cm de neige humide et collante sur le nord-Isère dès 500 m, et jusqu'à 50 cm de neige sur le relief du Vercors, de l'Oisans, et du Bugey.

Cette neige pourra provoquer des chutes d'arbres et de lignes électriques. Les chutes de neige cesseront progressivement par le sud à partir de la nuit de jeudi à vendredi."

- © Météo-France

Premier épisode de froid hivernal

Le week-end prochain, voire le début de la semaine prochaine, la France restera sous l'influence de conditions perturbées, humides et fraîches. Le matin, les minimales seront bien basses, dignes d'un mois de janvier, selon Météo-France.

Ces conditions hivernales résultent de la persistance d'un axe dépressionnaire sur l'Europe de l'Ouest, alimenté par de l'air d'origine polaire maritime venu du nord de l'Atlantique, explique Météo-France. Conséquences, la neige pourra s'abaisser ponctuellement jusqu'à très basse altitude et les températures minimales seront fraîches voire froides.

Des températures dignes d'un mois de janvier

La période la plus froide de cet épisode de fraîcheur qui a débuté cette semaine, devrait se situer "entre ce jeudi 14 et lundi 18 novembre", précise Météo-France.

Les températures prévues seront souvent 3 à 6°C sous les moyennes de saison pour les maximales, et 2 à 4°C sous les normales pour les minimales avec des gelées restant locales et de faible intensité. Ces niveaux de températures seront comparables aux moyennes d'un mois de janvier.