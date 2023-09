Météo : la vigilance orange orages-inondations maintenue pour la Drôme et l'Isère

La Drôme et l'Isère restent en vigilance orange pour orages et inondations lundi par Météo France, qui prévoit dans ces départements de possibles précipitations et des orages localement violents en soirée. L'alerte est levée en revanche pour l'Ardèche qui a connu de fortes précipitations lundi.

Selon Météo France , "l'axe pluvio-orageux le plus actif s'est décalé vers la partie centrale de la Drôme et de l'Isère en se désorganisant progressivement".

Un lundi sous les eaux

Lundi, Météo France a enregistré de forts cumuls le long de l'axe le plus actif sur l'Ardèche, le nord de la Drôme et de l'Isère, atteignant fréquemment 30 à 50 mm en moins d'une heure, 70 à 90 mm en moins de trois heures et 100 à 130 mm depuis le début de l'épisode.

Les cumuls ont atteint localement des valeurs exceptionnelles supérieures à 150 mm sur le nord de l'Ardèche, la Drôme des Collines et la zone limitrophe avec l'Isère : près de 170 mm à Beaurepaire (Isère) et 210 mm à Saint-Sorlin-en-Valloire.