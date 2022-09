Météo : le mois de juillet 2022 a été le plus sec jamais enregistré depuis 1959 en Franche-Comté

Le mois de juillet a été le plus sec enregistré depuis plus de 60 ans selon Météo France.

Comment ne pas l'avoir remarqué ?! Il a fait chaud tout cette été en Franche-Comté, avec un mercure qui a souvent fleurté avec les plus de 30 degrés. On a même connu trois épisodes de canicule dont celui à la mi-juin, l'un des plus précoces depuis 1959. L'été 2022 est ainsi le deuxième été le plus chaud après celui de 2003. Alors on pourrait s'attendre a avoir battu pléthore de records, et bien non.

"Certes, entre le mois de juin et le mois d'août, les températures maximales sont restées très élevées avec un écart avec la normale qui atteint trois degrés. Les jours les plus chauds sont le 19 juillet et le 4 août avec jusqu'à 38 degrés à Dole, Vesoul et Besançon. Ce sont des valeurs assez exceptionnelles pour la saison mais nous n'avons pas battu les records de 2019", précise François Lequeu, météorologue à Météo France.

Il faut de l'eau avant la fin de l'année

A souligner pour cet été, le peu de précipitations en Franche-Comté. Le mois de juillet a ainsi été le mois le plus sec enregistré depuis 1959, avec en moyenne 16 millimètres d'eau tombée. "Au total sur les trois mois, on a pu cumuler 200 millimètres d'eau du côté de Besançon, ce qui crée un déficit de 25 % soit 50 millimètres en moins. On voit que les niveaux des rivières sont extrêmement bas, que les niveaux des nappes phréatiques ont beaucoup baissés. Pour rattraper ce retard, il faudra plusieurs mois, jusqu'à l'hiver, s'il pleut, pour retrouver des valeurs normales", assure encore le météorologue.