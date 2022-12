Météo : le risque d'avalanches est désormais "marqué", évalué à 3/5 dans les Alpes

Météo France a évalué le risque d'avalanche à 3 sur 5, soit un risque "marqué" sur la majeure partie dans les Alpes du Nord Le risque est à 2/5 soit "limité" dans les Bauges, la Chartreuse et le Vercors. Dans les Alpes du Sud, le risque est également considéré comme "marqué " , évalué à 3 sur 5. Dans tous les massifs alpins, le danger est surtout prononcé au-dessus de 2200-2300 mètres selon les prévisionnistes.

Des avalanches se déclenchent tous les jours. Ce vendredi 16 décembre, une coulée a été localisée dans le Queyras , en lisière de forêt, sans faire de victime.

Dans un communiqué vendredi, l'Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches ( Anena ) rappelle que six décès ont déjà été enregistrés cette saison hivernale. "Peu de neige n’est pas synonyme d’absence de danger. (...) Dès que l’on sort des pistes sécurisées, il est également impératif d’être équipé d’un DVA, d’une pelle et d’une sonde, pour être en mesure d’assurer un secours en autonomie. En cas de doutes ou d’indices de terrain défavorables, il ne faut pas hésiter à renoncer."

