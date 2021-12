Météo : le risque d'avalanches est fort, évalué à 4/5 dans les Alpes du Nord

Le risque d'avalanche est annoncé comme "fort" durant le week-end des 11 et 12 décembre dans les Alpes du Nord selon Météo France, estimé à 4 sur 5 en Haute-Savoie, Savoie et Isère. C'est la conséquence de chutes de neige très abondantes en altitude depuis une semaine.

Météo France a évalué le risque d'avalanche à 4 sur 5, soit un risque "fort" dans les Alpes du Nord selon les prévisionnistes. Les cumuls devraient encore grossir durant le week-end, avec du vent en haute-montagne. La plus grande prudence est donc recommandée aux randonneurs à ski dans les massifs de Savoie, Haute-Savoie et Isère. Dans les Alpes du Sud, le risque est "marqué", évalué à 3 sur 5, selon les bulletins de prévisions de Météo France.

En Vercors, Chartreuse et Oisans, la neige fraîche sera ventée par le Nord, le manteau neigeux sera très instable. Dans les Bauges et en Haute-Tarentaise, le risque d'avalanche de plaques est fort ; les cumuls depuis mercredi vont y atteindre et même dépasser les 80 cm tandis que le vent d'Ouest à Nord va souffler parfois fort. Le retour au calme est attendu samedi. En Beaufortain, les cumuls depuis mercredi vont atteindre voire dépasser les 100 cm. Quelques départs spontanés d'avalanches de poudreuse moyennes à grandes sont encore possible durant la nuit de vendredi et samedi matin puis l'activité avalancheuse va décroître, se limitant à des départs moins volumineux car plus superficiels sous l'action du soleil l'après-midi.

-

-

-

-

-