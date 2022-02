Météo : le risque d'avalanches est "fort", réhaussé à 4/5 dans les Alpes du Nord

Le risque d'avalanche a été réévalué et réhaussé ce lundi dans les Alpes du Nord notamment. Météo France estime un risque "fort" à 4 sur 5 sur la plupart des massifs d'Isère, Savoie, Haute-Savoie et Hautes-Alpes. De forts cumuls de neige sont attendus durant la semaine du 21 au 27 février.

Météo France a réévalué le risque d'avalanche à 4 sur 5, soit un risque "fort" dans les Alpes du Nord selon les prévisionnistes. C'est notamment vrai au-dessus de 1500 mètres dans les Bauges, au-dessus de 1600 mètres dans le Vercors, ou 1800 mètres en Oisans, Belledonne et Grandes-Rousse. La plus grande prudence est donc recommandée aux randonneurs à ski. Dans les Alpes du Sud, et surtout dans les Hautes-Alpes, le risque est "fort" également, évalué à 4 sur 5.

La préfecture de Haute-Savoie évoque "des plaques de neige fraîche de 30 à 50 cm" avec "des vents tempétueux qui (...) continueront à former des plaques à vent." Météo France prévient : "Les plaques seront facilement déclenchées (au passage d'un skieur)."

- © Radio France - Denis Souilla

- © Radio France - Denis Souilla

- © Radio France

- © Radio France - Denis Souilla

- © Radio France - Denis Souilla

Quelques photos postées sur les réseaux sociaux

