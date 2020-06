Météo : le soleil laisse la place aux pluies et aux orages, les températures chutent à partir de jeudi

Exit le soleil et les températures estivales. Ce mercredi, le temps devient plus instable, avec l'arrivée de pluies et d'orages sur une grande partie de la France. Aucun département n'est pour le moment placé en vigilance orange. Les températures vont également fortement baisser à partir de jeudi.

Une dégradation rapide et des orages qui s'étendent mercredi

Des averses ont commencé à tomber dans la matinée ce mercredi, notamment dans le sud-ouest. Et si le temps est resté clément dans la moitié nord, la "dégradation doit rapidement se mettre en place entre 12h et 14h", explique La Chaîne Météo. Avec l'apparition d'orages, "fréquents entre la région Poitou-Charentes et les Alpes du sud ainsi que sur les Pyrénées". Les régions les plus au nord et la Bretagne devraient rester au sec, la plupart du temps.

Dans la soirée, les orages doivent s'étendre au nord et toucher notamment le sud du bassin parisien et le Grand Est, mais tout en restant modérés. En revanche durant la nuit, cette activité orageuse doit s’intensifier des Pyrénées-Orientales aux Cévennes pour s’étendre progressivement en direction des Alpes du sud et de la Provence.

Jeudi, les orages devraient faiblir sur le bassin parisien tout en se maintenant du Centre au Grand Est. A l'opposé, en direction du sud, c'est la période la plus critique entre les régions Pyrénéennes et les Alpes du Sud. La perturbation doit entraîner des pluies continues, "avec de forts cumuls sur les deux départements sud-alpins", selon La Chaîne Météo. Aucune région ne devrait être épargnée par les averses, pour Météo France.

Un temps beaucoup plus frisquet à partir de jeudi

Mais surtout, il devrait faire frisquet ! Un rafraîchissement très net est au programme, prévient Météo France. Un flux de nord-ouest est attendu pour la seconde partie de semaine, avec un air froid en provenance du Groenland. Les températures seront souvent 3°C sous les moyennes de saison de vendredi à dimanche, alors qu'elles étaient jusqu'à maintenant au-dessus. De façon générale, les maximales n'atteindront que péniblement la barre des 20°C, à l'exception des régions méditerranéennes. Une tendance qui devrait perdurer en début de semaine prochaine.

Le printemps 2020 qui s'achève se classe au deuxième rang des plus chauds en France, selon Météo France, avec par endroits des records d'ensoleillement. Le mois de mai 2020 figurera notamment parmi les mois de mai les plus chauds avec une température moyenne de plus de 16,5 °C.