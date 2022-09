Météo : les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange, un mois de pluie en 24h attendu au Pays Basque

Jusqu'à 110 mm d'eau attendus cette nuit au Pays Basque. En raison des fortes précipitations qui s'abattent sur le département, et particulièrement sur notre territoire, Météo France a décidé ce jeudi 28 septembre de placer les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange pluie, inondations et vagues-submersion. "100 mm d'eau en 24h, ça correspond à 100 litres d'eau au mètre carré", explique Bernard Ollagnon, prévisionniste chez Météo France. "C'est l'équivalent d'un mois de précipitations."

Un cumul des pluies qui incite à la prudence, et qui explique le passage à l'orange. "Comme il y a du relief, c'est sûr que les cours d'eau vont monter, assez rapidement. Il y a un front qui va passer, qui va stagner et se bloquer à cause des montagnes, comme d'habitude sur les Pyrénées. C'est pour ça que l'épisode va durer de nombreuses heures et donner ces cumuls très importants."

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques précise que les averses devraient se calmer ce jeudi 29 septembre dans la journée "malgré une réactivation temporaire au cours de la nuit de jeudi à vendredi." Elle recommande également de rester vigilant et d'éviter les zones habituellement inondables.

Depuis septembre 2021, le Pays Basque a connu deux épisodes d'inondations importants.