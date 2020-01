Météo : les risques d'avalanches en Isère, Savoie, Haute-Savoie et Hautes-Alpes les 1er et 2 février

Avant de vous engager, consultez bien les risques et prévisions météorologiques (illustration)

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Le risque d'avalanche reste marqué (3/5) en Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes-Alpes pour le week-end du 1er et 2 février. Les préfectures mettent en garde après de récentes chutes de neige sur les massifs, alors que les températures vont rendre le manteau neigeux très instable. Une avalanche s'est déclenchée jeudi après-midi à la Toussuire (Savoie) faisant deux morts et un blessé, des saisonniers employés dans des commerces de la station.

-

-

-

-

Les cinq risques d'avalanche de 1 à 5 - © Ministère de l'Intérieur