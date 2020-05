Météo : les températures vont continuer à grimper la semaine prochaine sur presque toute la France

C'est l'été avant l'heure. Depuis plusieurs jours, les températures ont grimpé sur toute la France pour atteindre un pic de chaleur ce jeudi.

"Si les records de 35 °C pour un mois de mai ne seront pas atteints cette semaine, il fait environ 30 °C dans plusieurs régions", précise Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France, joint par France Bleu.

Et de souligner : "C'est une chaleur remarquable en termes de précocité car elle arrive tôt dans l'année. Les températures actuelles correspondent à une deuxième quinzaine du mois de juin".

Jusqu'à 10°C au-dessus des normales par endroits

Les températures normales pour cette période sont de 20,5°C dans la moitié nord et de 23°C dans la moitié sud.

Or, selon Météo France "il fait en moyenne 8°C à 10°C au-dessus de ces normales de saison comme à Paris ou à Rouen".

Précipitations voire orages attendus vendredi soir et samedi

Vendredi, il fera encore chaud - 26°C dans la moitié nord / 29°C dans la moitié sud - et le température sera au plus bas dans la soirée (et non pas dans la matinée contrairement à d'habitude).

Dans la nuit de vendredi à samedi, "une masse d'air plus frais venue des côtes de la Manche sera suivie d'une perturbation sur le quart nord-ouest du pays avec des pluies entre le nord du Massif central et le Grand Est en passant notamment sur le bassin parisien", explique Sébastien Léas.

Samedi, des averses orageuses sont prévues notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes-Bourgogne.

Ce week-end, les températures vont baisser en moyenne de 4°C à 5°C.

Retour de la chaleur la semaine prochaine dès lundi

"La semaine prochaine, le thermomètre devrait repartir à la hausse dès lundi avec des températures qui monteront progressivement de 1°C à 2°C par jour", détaille Sébastien Léas.

La journée la plus chaude au niveau national devrait être mercredi 27 mai avec en moyenne 28°C attendus dans la moitié nord et 29°C dans la moitié sud.

Les prévisions de Météo France (températures moyennes au nord et au sud)

jeudi 21 mai : 28°C / 30°C

vendredi 22 mai : 26°C / 29°C

samedi 23 mai : 21°C / 23°C

dimanche 24 mai : 22°C / 24°C

lundi 25 mai : 25°C / 27°C

mardi 26 mai : 26°C / 28°C

mercredi 27 mai : 28°C / 29°C

jeudi 28 mai : 27°C / 28°C

