Météo : neuf départements en vigilance orange à la neige et au verglas

Météo France a placé mercredi huit nouveaux départements en vigilance orange à la neige et au verglas. Les Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges et le Territoire-de-Belfort. La Haute-Savoie, elle, reste en vigilance orange. De nouvelles chutes de neige sont à prévoir dans la matinée de jeudi sur le Nord-Est. Elles vont s'intensifier et devraient durer jusqu'à vendredi. Des cumuls de 7 à 15 cm sont attendus.

En Haute-Savoie, une nouvelle perturbation arrive ce mercredi en fin d'après-midi. Elle va se maintenir sur les Alpes jusqu'à jeudi soir. Des cumuls de neige de 10 à 20 cm supplémentaires, voire 30 cm localement, sont attendus. En Savoie, placée en vigilance jaune, les cumuls seront de l'ordre de 10 à 15 cm en Tarentaise après Moutiers, 5 à10 cm en Maurienne après Saint-Jean-de-Maurienne. Parallèlement, en fin de nuit prochaine, un épisode neigeux se met en place des frontières belges à l'Alsace.

Neuf départements en vigilance orange neige et verglas, 12 janvier 2021 - Météo France