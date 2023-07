Météo : plusieurs communes de Haute-Savoie touchées par un violent orage de grêle

L'impression que le ciel leur tombe sur la tête. Après l'épisode de grêle qui a touché la Savoie et une partie du massif de la Chartreuse ce lundi matin , c'est la Haute-Savoie qui a été impactée par un phénomène similaire dans l'après-midi. A 18h30, les pompiers du département avaient enregistré environ 90 interventions liées à ces intempéries et en avaient déjà traité une trentaine, notamment dans les secteurs de Seyssel, Frangy, Cruseilles ou encore Épagny.

Beaucoup de dégâts sur les voitures et les toitures

Vers 15h30, un violent orage de grêle s'est abattu sur une partie du département, avec des grêlons de la taille de balles de ping-pong qui sont tombés dans le secteur d'Évires, de la Balme-de-Sillingy, de Menthonnex-sous-Clermont ou encore de Sallenôves.

"Nous avons eu des dégâts au niveau de la salle polyvalente Georges Daviet", explique Séverine Mugnier, la maire de la Balme-de-Sillingy. "Il y a beaucoup de véhicules qui ont été touchés, avec des pare-brise brisés. Dès mardi, nous allons mettre en ligne sur le site de la mairie un certificat d'intempérie à télécharger, pour que nos administrés puissent le transmettre à leurs assurances."

"Je roulais et mon pare-brise s'est fissuré sous les impacts de grêle"

"J'étais dans ma voiture au moment de l'orage de grêle", explique Maly Sbaffo, la maire de Sallenôves. "C'est venu d'un coup, je roulais et mon pare-brise s'est fissuré sous les impacts des grêlons, on ne voyait plus rien et tout le monde s'arrêtait sur le bord de la route", poursuit la maire. "Ce sont surtout les toitures et les voitures qui ont été touchées, les pompiers sont intervenus à dix reprises sur la commune."

Les maraîchers et horticulteurs particulièrement touchés

Forcément, les maraîchers, horticulteurs et viticulteurs du département n'ont pas été épargnés par cet orage de grêle. "Ça troue le clu", réagissent sur Facebook les gérants du Gaec l'Heureux Clu, une micro-ferme maraîchère bio à Villy-Le-Pelloux. "Serres percées, courges abîmées, des plants découpés... On fera le bilan demain mais ça met une claque ! 4min de grêle et bim. Bon, au moins on a des glaçons pour l'apéro maintenant..."