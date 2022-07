Météo Suivi Alsace prévoit une canicule "d'intensité historique" le weekend prochain

Il va faire extrêmement chaud dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, aux alentours du 16 juillet. Des records de chaleur devraient être battus le weekend, avec des températures "caniculaires", prévient Météo Suivi Alsace.

Sortez les chapeaux, la crème solaire, bouteilles d'eau et brumisateurs : la canicule arrive dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Selon Météo Suivi Alsace, qui informe sur sa page Facebook, "un épisode caniculaire se mettra en place le weekend prochain et pourrait bien dégénérer en une canicule d'intensité inédite".

Dans le détail, Pierre-Louis Haas, membre de l'association, explique que "les records de chaleur, 38,9°C en juillet à Strasbourg, sont en grand danger : il y a une possibilité très très forte qu'ils soient battu".

L'épisode probablement caniculaire à venir, surligné en jaune par Météo Suivi Alsace - Météo Suivi Alsace

Des températures très élevées quasiment sur toute la plaine d'Alsace

Pierre-Louis Haas assure que "les seuils de canicule seront atteints le weekend, les 16 et 17 juillet".

Ces seuils sont fixés à 34 degrés l'après-midi et 19 la nuit pour Strasbourg, 35 l'après-midi et 19 la nuit pour le Haut-Rhin.

Selon Météo Suivi Alsace, on pourrait atteindre les 41 voire 42 degrés. Les prévisionnistes ignorent encore quand l'épisode de très forte chaleur s'arrêtera, mais il pourrait durer au moins jusqu'au mardi 19 juillet.

Le début de semaine reste respirable, avec des températures dépassant pour l'instant les 30°C, selon les prévisions.

Météo Suivi Alsace précise que "ces températures supérieures à 35, voire 40° C, ne seront évidemment PAS normales : on ne pourra pas considérer cet évènement comme normal sous prétexte que nous sommes en été".