Météo : un dimanche glacial, le coup de froid va-t-il se poursuivre ?

Météo France a placé 12 départements samedi en vigilance jaune "grand froid", dont 10 dans le Massif Central : la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze, le Lot, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, l'Aveyron, le Tarn, l'Aude, la Haute-Savoie et les Hautes-Alpes.

Les préfectures de la Meuse, du Haut-Rhin, de La Manche, des Vosges et de Vendée ont déclenché le niveau 1 du plan grand froid. Le Tarn-et-Garonne, qui n'est pas placé en vigilance jaune grand froid par Météo France, met en place des mesures particulières dans le cadre du plan grand froid avec l'ouverture de gymnases et des maraudes renforcées. Les automobilistes de ces départements sont appelés à la prudence sur les axes routiers.

Les prévisions (bien fraîches) de Météo France pour dimanche

La grisaille domine sur une bonne moitié Est du pays dimanche. Au lever du jour, une masse d'air froide et humide aborde le pays par le Grand-Est en donnant une couverture nuageuse bien compacte, accompagnée de faibles chutes de neige jusqu'en plaine. Au fil de la matinée, ce couvercle nuageux et les faibles chutes de neige gagnent vers la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, puis en courant d'après-midi vers la Montagne Noire, le Midi toulousain et la chaîne des Pyrénées.

En marge, de la frontière belge et luxembourgeoise vers la Champagne-Ardennes, l'Île de France, le Centre-Val de Loire et une large partie du Massif central et de l'Occitanie, la matinée se déroule sous un ciel couvert, les quelques brouillards givrants se dissipent peu à peu mais quelques flocons virevoltent sur le relief. L'après-midi, de belles éclaircies arrivent à percer.

Plus à l'ouest, le soleil fait de belles apparitions, contrariées par un voile de nuages d'altitude sur la pointe de Bretagne. Le soleil tire son épingle du jeu tout au long de la journée de la région Paca vers les plaines du Languedoc et du Roussillon au prix du Mistral et de la Tramontane soufflant encore jusqu'à 70 à 90 km/h, voire 100 vers le golfe du Lion. En Corse, les conditions restent encore instables, le ciel est le plus souvent chargé, des averses de neige sont à attendre, à partir de 300m le matin, 500 en seconde partie de journée.

Au lever du jour, les gelées sont généralisées sur le pays, à peine positives en bord de mer. Les températures sont comprises entre -2 et -5 degrés mais descendent jusqu'à -7 à -8 sur le Centre-Est. Les maximales montent à peine, elles sont de l'ordre de 2 à 5 degrés dans l'intérieur, de 5 à 8 sur les côtes de Manche et la façade atlantique, de 11 à 13 sur la Côte d'Azur.

Les températures minimales attendues dimanche

La sensation de froid sera en plus régulièrement accentuée par le vent, en particulier sur le quart sud-est où le mistral et la tramontane souffleront fort.

Paris : -1°C

Montpellier : -1°C

Toulouse : -4°C

Rennes : -4°C

Lille : -2°C

Strasbourg : -3°C

Lyon : -2°C

Bordeaux : -3°C

Les jours prochains, le coup de froid continue

Dès la semaine du 23 janvier, les gelées matinales persistent et seront généralisées avec des températures comprises entre -5 et 0°C sous abri. En altitude et près des massifs montagneux, les températures les plus basses pourront descendre à -10°C voire -15°C le matin.

À partir de lundi, c’est une petite bise de secteur nord-est qui va se mettre en place sur les régions de la moitié nord qui augmentera l’impression hivernale. Selon le scénario le plus probable, l’ambiance va rester froide et hivernale jusqu’à au moins mercredi prochain, les températures ne retrouvant des valeurs de saison, a priori, qu’en deuxième partie de semaine.

Les températures seront généralement 3 à 5 degrés sous les normales de saison d’une fin janvier. En journée, les maximales repasseront le plus souvent au-dessus de la barre de 0 °C dans les zones de plaines (altitudes inférieures à 300 mètres). Quelques coins froids pourront tout de même connaître des journées sans dégel.