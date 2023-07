Météo : un violent orage de grêle s'abat sur le massif de la Chartreuse

L'épisode a été bref, mais très violent. Un orage de grêle s'est abattu sur le massif de la Chartreuse ce lundi en fin de matinée. Des grêlons de la taille de balles de ping-pong sont par exemple tombés dans plusieurs hameaux de la commune d'Entremont-le-Vieux.

Un orage d'une "violence inouïe"

"Je n'avait jamais vu ça", confie Jean-Paul Claret, ancien maire de la commune aujourd'hui retraité et installé au Désert d'Entremont. "C'était d'une violence inouïe et l'orage a fait d'énorme dégâts. Dans mon habitation, les ardoises ont volé en éclats et tout un pan de toiture est à reprendre. Sur d'autres maison certains velux ont été brisés, quant aux pare-brise des voitures n'en parlons pas... Ça a duré à peine 5 minutes, mais c'était terrible."

Les pare-brise des voitures ont été fissurés par les impacts de grêle. - Nathalie Garnier.

Certains velux ont été détruits. - Nathalie Garnier.