Météorite tombée en Normandie : l'incroyable découverte d'une étudiante ornaise

Depuis qu'elle est toute petite, Loïs Leblanc, aujourd'hui étudiante en arts de 18 ans, aime regarder les étoiles avec son papa, Mickaël, qui lui a transmis sa passion. Alors quand il l'a réveillée dans la nuit de mardi à mercredi, elle n'a pas hésité une seconde. "Il m'a dit, viens, dépêche-toi, il y a une zone de recherches près de Dieppe. On a sauté dans la voiture et on a fait 300 km".

Sur place, des chercheurs et des amateurs ont afflué, pour certains de l'étranger, ainsi un chercheur de la NASA, et un chasseur de météorites venu spécialement d'Amérique du Sud. "On marchait tous en regardant le sol, et j'ai vu un caillou très sombre, avec un aspect très lisse". Elle appelle les experts présents pour montrer sa découverte. "Il a mis quelques minutes à déterminer qu'il s'agissait bien d'une météorite". Et le verdict est tombé. "Là c'était de la folie !" avoue celle qui a encore du mal à réaliser l'incroyable découverte qu'elle vient de faire.

La météorite mesure moins de 10 centimètres de long, d'aspect lisse et de couleur anthracite. - FRIPON/Vigie-Ciel

Il s'agit bien d'un fragment de la météorite qui a survolé le nord de la France et qui s'est désintégrée au-dessus de la Normandie vers 3 heures du matin ce lundi . "Je n'ai pas réalisé tout de suite, mais après, c'est sûr que ça fait quelque chose... C'est rare, c'est une chance !" Une chance qui ne se produit pas tous les jours, puisque la dernière météorite retrouvée sur le sol français, c'était en 2011 à Draveil dans l'Essonne.

