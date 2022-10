Méthaniseur à Longvic : y'a t-il des risques de pollution ?

Alors que l'unité de méthanisation de Longvic doit commencer à fonctionner début 2023 pour produire du biogaz qui permettra de chauffer 3500 logements de la métropole dijonnaise, on fait le point avec Antoine Hoareau, vice-président de la métropole en charge de l'eau et de l'assainissement sur les avantages et les inconvénients de cette méthode de production de gaz.

La métropole a investi 15 millions d'euros pour la construction de ce méthaniseur. C'est vraiment une pièce importante du puzzle énergétique ?

L'objectif, c'est de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, donc c'est de sortir du pétrole et du gaz issus des énergies fossiles. Pour ça, il faut arriver à trouver toutes les sources d'énergies qui existent grâce à des productions locales. Et la méthanisation en est une partie. Nous avons un gisement de déchets issus de l'épuration des eaux usées. Et donc l'objectif c'est d'utiliser ce déchet, ces boues d'épuration, pour produire une nouvelle énergie qui est une énergie verte.

Il n'y a pas de risques avec ce genre d'installation ? Mauvaises odeurs ou carrément explosions ?

On n'est pas aux Etats-Unis. Vous avez peut être vu un reportage récemment sur les antennes de France Télévisions qui montrait des fuites extrêmement importantes notamment de gaz issus de schiste, donc de fracturation hydraulique dans les sous-sols des Etats-Unis. En France, on n'est pas du tout là dedans. Et puis la réglementation française et européenne font qu'évidemment toutes les installations sont extrêmement sécurisées et donc on n'a pas de risques de ce point de vue là. Sur les odeurs, on a tout un système qui sert à traiter l'air, dans toute la station d'épuration d'ailleurs, pas uniquement dans la filière de méthanisation. Les habitants de Longvic pourraient vous le confirmer.

Reste le digestat, c'est-à-dire les restes de la méthanisation qui vont être épandus dans les champs. Selon les détracteurs de cette technique on retrouve à l'intérieur des traces de métaux lourds, il y a donc un risque de pollution des sols ?

Aujourd'hui, les boues d'épuration sont déjà utilisées pour l'agriculture. On produit 20 000 tonnes de boues à la station d'épuration et ces 20 000 tonnes partent déjà dans une filière de compostage pour ensuite servir de fertilisant agricole. Il y a un certain nombre de substances dans ces boues, on peut aussi citer des substances pharmaceutiques. Donc, de toute façon, il y a ces particules qui finissent dans les champs. L'objectif de la méthanisation, c'est de diminuer par deux la quantité de boues de 20 000 tonnes de boues, on va donc passer à 10 000 tonnes de boues.

En fait, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est inventer des systèmes, notamment de traitement au charbon actif. C'est un peu technique, mais en gros, il faut que les eaux qui sortent des stations d'épuration, elles soient filtrées et qu'elles passent dans un certain nombre de filtres qui permettent de capturer ces microplastiques et ces micropolluants. On travaille là-dessus.