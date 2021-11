Méthaniseur de Châteaulin : un élu demande à consulter le rapport d'enquête

Sur un papier à en-tête de la préfecture du Finistère, le document est présenté comme "confidentiel". Révélé jeudi 11 novembre par le magazine de France 2 Cash Investigation, ce rapport résume les enseignements tirés par les services de l'État de l'incident du 17 août 2020. Ce soir-là, une cuve de l'usine de méthanisation de Châteaulin avait débordé. 400.000 litres de déchets organiques s'étaient retrouvés dans l'Aulne, contaminant une source de captage d'eau potable. Un accident grave : 180.000 Finistériens avaient été privés d'eau du robinet pendant plusieurs jours.

Des conclusions accablantes pour Engie

Les conclusions sont accablantes pour Engie Bioz, l'exploitant de la centrale biogaz de Châteaulin. L'enquête a mis en évidence une longue liste de défaillances : un dysfonctionnement des capteurs de détection, une présence humaine insuffisante dans les installations, un défaut de conception, un défaut de maîtrise des installations en phase d'exploitation normale, et un oubli de la maintenance et des essais périodiques des systèmes de commande. Le site, fermé par les autorités en août 2020, a pu reprendre son activité moins de deux mois plus tard.

Je suis un peu tombé de l'armoire

15 mois après l'accident, ce rapport n'a jamais été communiqué aux élus locaux concernés. Ulcéré, le président du Syndicat mixte de l'Aulne (SMA), Jacques Gouérou, l'a découvert devant sa télé. "Je suis en colère évidemment. Quand j'ai vu ça, je suis un peu tombé de l'armoire. J'ai la responsabilité de fournir de l'eau potable à presque un tiers du territoire du département... Je pense que les services de l'État ont considéré que je n'avais pas à en savoir plus. C'est quand même hallucinant !"

ECOUTEZ Jacques Gouérou, le président du Syndicat mixte de l'Aulne Copier

1,8 million d'euros de subventions

Alors pourquoi ce rapport est-il resté secret ? Est-ce parce que la méthanisation est devenue un sujet sensible ? La population ne mérite-t-elle pas d'être informée de ses dérives ? Engie, dont l'État est le principal actionnaire, a pourtant bénéficié de plus d'1,8 million d'euros d'argent public pour sa centrale biogaz de Châteaulin, inaugurée en 2018.

La préfecture du Finistère nous a fait savoir que l'enquête administrative se poursuit, et qu'il n'y aurait "pas de communication supplémentaire". Dans ce dossier, les autorités n'ont manifestement pas choisi la transparence.