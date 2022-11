Méthanisation : à Courcebœufs, un collectif se mobilise pour faire délocaliser le projet

Une soixantaine de personnes étaient rassemblées dans le bourg pour une opération de sensibilisation auprès des riverains. Le but ? Les alerter, notamment, sur le balais des camions et des tracteurs qui devraient traverser les communes de Courcebœufs et de Savigné L'Evêque à l'arrivée de l'unité de méthanisation.

Du bruit, des odeurs et pas mal de dégâts

Barrage routier, distribution de tractes, pancarte fluo floquée du message "sauvons notre campagne", tous les moyens sont bons pour attirer l'attention des riverains. Jacques, gilet jaune sur le dos, estime que le réseau routier entre Courcebœufs et Savigné L'Evêque est loin d'être adapté et que les camions et les tracteurs "vont tout défoncer". Selon lui, les réparations se feront "au frais du contribuable".

Le passage des camions plein de lisier n'est qu'une des nombreuses préoccupations des habitants. "Les porteurs du projet nous disent qu'il n'y a pas d'odeur. Mais vous avez déjà vu du fumier qui sent la rose, vous ?" s'interroge Line Odillard, à l'initiative du collectif qui demande la délocalisation du projet, pas son annulation. L'usine devrait s'installer à 120 mètres de sa maison. "A une tonne près, c'est obligatoirement en zone industrielle" déplore cette mère de deux enfants.

Les Courcebœufsiens et les Courcebœufsiennes pointent aussi le risque de pollution des eaux et d'explosion. En effet, l'unité de méthanisation est classée ATEX, atmosphère explosive. Mais les conséquences pour les riverains ne s'arrêtent pas là. Line Odillard a fait estimer sa maison, elle perdrait 30 % de sa valeur soit 60 000 euros si le projet d'unité de méthanisation venait à s'installer sous ses fenêtres.