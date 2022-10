Métropole de Rennes : chaque habitant doit réduire ses déchets de 57 kg par an d'ici à 2024

Si vous vivez dans Rennes Métropole, il va falloir changer un peu vos habitudes de tri. D'ici deux ans, chaque habitant devra réduire ses déchets de 57 kg par an selon les ambitions de la métropole. Laurent Hamon, le vice-président de Rennes Métropole, délégué aux déchets et à l'économie circulaire était invité sur France Bleu Armorique ce jeudi à 7h45.

France Bleu Armorique : Combien de kilos de déchets produit chaque année un habitant de Rennes Métropole ?

Laurent Hamon : Un habitant de Rennes Métropole produit 469 kilos de déchets dans sa totalité, c'est-à-dire le bac gris, les ordures ménagères, le bac jaune, le recyclage et les déchets de déchetteries.

Et vous voulez réduire ces déchets de 57 kg d'ici à 2024 ?

Exactement. Il faut qu'on fasse trois fois mieux que ce qu'on a fait sur les dix dernières années. On va toucher à tous les leviers et aider tous les habitants sur la question du déchet alimentaire et sur l'amélioration du geste de tri. On veut aussi favoriser les questions de réemploi de seconde vie, de seconde main. Il faut plus et mieux trier.

Tout ça prend du temps et ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver entre toutes les poubelles....

Nos habitants ont une chance, c'est que sur Rennes Métropole, on a les plus hautes consignes de tri. C'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête, on met tout dans le bac jaune, tout ce qui est emballages, cartons, la boîte de sardines, la boîte de camembert.

Vous allez aussi mettre en place des bacs de compostage ?

Pour 2024, on va mettre en place la collecte de biodéchets ainsi que le compostage des biodéchets, ces fameux déchets alimentaires. Ils n'ont rien à faire dans les ordures ménagères donc on va distribuer gratuitement des composteurs dans les secteurs pavillonnaires pour ceux qui ont un jardin et celles et ceux qui ne pourront pas composter, ce sera plutôt un mode de collecte. Les gens auront dans leur cuisine une nouvelle poubelle.

Vous avez mené une étude sur ce que jettent les métropolitains. Que nous apprend-elle ?

On fait cette étude à peu près tous les trois ou quatre ans et on vient de la renouveler donc on attend encore les résultats. Mais dans la dynamique dans laquelle nous sommes, on voit que les habitants diminuent progressivement la production de déchets donc on est bons en tri. Maintenant, il faut qu'on aille savoir exactement ce qu'il y a dans la poubelle et c'est ce qu'on a fait. On a fait une sorte de radiographie de nos poubelles. On peut quasiment tout mettre normalement dans la poubelle d'ordures ménagères. Si on fait tout bien, on devrait être à 37 kg de déchets par an et par habitant alors que les métropolitains produisent 181 kg sur cette poubelle actuellement.

Comment faire concrètement pour réduire nos déchets ?

L'information incitative. Jusqu'en 2026, chaque foyer de la métropole verra un médiateur déchets qui doit expliquer le meilleur geste de tri, comment gérer ses biodéchets.

La fréquence des collectes va changer à l'horizon 2024 ?

Oui, puisque la nouvelle collecte des biodéchets arrive, on en profite pour revoir notre collecte en secteur pavillonnaire. On va l'améliorer. En fait, il y a des petites puces sur les bacs qui permettent de collecter l'information en temps réel. Elles nous apprennent que 50% des habitants qui vivent en secteur pavillonnaire ne sortent pas leurs poubelles à chaque fois que le camion passe. Et quand ils sortent la poubelle, elle n'est pleine qu'à moitié. A partir de 2024, les poubelles seront collectées tous les quinze jours au lieu d'une semaine.