Métropole de Tours : le Cher abaissé de 3,40 mètres pour entretenir les barrages

On s'en rend compte sur huit kilomètres, de Larçay au quartier des Fontaines à Tours. Le Cher est bas. Pas à sec, mais presque. Depuis le 11 septembre, la Métropole de Tours l'a "mis en chômage". C'est-à-dire que son niveau a volontairement été abaissé - de 3,40 mètres - pour permettre aux deux barrages à clapets de l'île Balzac et à la vanne de la rivière de contournement de se refaire une petite beauté.

L'objectif, pour les services techniques, est notamment d'éviter que des branches, de la mousse ou du sable s'amassent sur les infrastructures et les affaiblissent. Pour ça, la Métropole de Tours utilise, depuis 2022, une autre technique que le kärcher : la cryogénie, qui ne consomme pas d'eau du tout. De la neige carbonique projetée à -80 degrés décape tous les résidus .

Un scooter retrouvé dans le Cher

Le deuxième but est de surveiller la digue, de voir s'il y a des dégradations éventuelles. Et c'est plus simple avec un cours d'eau dont le niveau et le débit sont bas. Et enfin, cette opération de "mise en chômage" permet de préserver la biodiversité, en enlevant tous les détritus au fond du Cher, comme ce scooter retrouvé vendredi 22 septembre.

Un scooter a été sorti de l'eau, au niveau de l'île Balzac. © Radio France - Adrien Bossard

Par endroits, il y a aussi besoin que la végétation soit traitée. À d'autres, que les bancs de sables soient écrêtés. C'est-à-dire qu'ils soient le plus possible aplanis, pour ne pas que des dunes se forment. Ce qui pourrait être problématique en cas de crue.

La remontée du niveau de la rivière, elle, se fera progressivement à partir du 29 septembre. Car il ne pas lâcher toute l'eau d'un coup en amont, au risque de noyer l'aval.