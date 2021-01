Métropole dijonnaise : découvrez la seconde de vie de nos sapins de Noël

Une fois les fêtes passées, nos sapins de Noël se retrouvent, sur les trottoirs. Depuis quelques années maintenant ils sont ramassés en vue d'être recyclés. Pour cela, les conifères rejoignent la compostière Rougemont à Brétigny où ils sont broyés avant de ressortir sous forme de paillage destinés aux massifs des villes de la Métropole.

Un boulot monumental

Mais avant de devenir du paillage pour massif, il y a beaucoup de travail et il faut passer par plusieurs étapes. La première, c'est de faire le tri, explique Romain Bouvet le responsable de la plate forme, "il faut enlever les pieds en ferraille, parfois des clous ou des supports en plastique et éventuellement les sacs en plastique.".

Mais même après l'étape de la broyeuse, ce n'est pas fini car même si le résultat sent bon, il doit encore être travaillé car ce broyat n'est pas bon pour le sol, précise le responsable de la compostière. "Ça amène de l'acidité au sol et beaucoup de plantes n'aiment pas ça."

Obtenir une plaquette forestière

Alors on mélange ça avec du broyat d'arbres à feuilles et ce mélange, c'est la plaquette forestière. "Elle est composée de 80% de feuillus et 20% de résineux", poursuit Romain Bouvet. Une fois que c'est fait, on déploie ce paillage dans les massifs alentours. Un paillage qui a de nombreux avantages, "il permet d'éviter les mauvaises herbes, ou un excès d'arrosage, mais ça évite aussi un bêchage excessif."

C'est surtout une alternative écolo aux produits chimiques et phytosanitaires polluants. Chaque année, la compostière récolte près de quatre-vingts tonnes de sapins.

