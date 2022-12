Métropole Lilloise : la liste des 18 points de collecte de sapins de Noël

Comme tous les ans, la mairie de Lille organise une collecte gratuite de sapins de Noël. Cette année, elle dure du 3 au 22 janvier 2023. On vous liste donc juste en-dessous les 18 points de collecte de la métropole.

"Les sapins collectés, broyés et transformés en copeaux, serviront à protéger et enrichir les massifs des jardins publics, en favorisant le maintien d’une bonne humidité au sol et la limitation des effets des gelées tardives. Ils permettront aussi de limiter les opérations de désherbage" d'après la mairie.

Seuls les sapins naturels, sans décoration ni neige artificielle, sans sacs ni pieds cloués sont acceptés.

Les 18 points de collecte :

Bois-Blancs :

- Plaine des vachers (chemin des Vachers)

Faubourg de Béthune :

- Eglise Notre-Dame-des-Victoires (rue du Mal Assis)

Fives :

- Place Pierre de Degeyter

- Place du Mont de Terre

Lille-Centre :

- Parc Jean-Baptiste Lebas (entrée côté Porte de Paris)

- Place Saint-Hubert

- Métro Mairie de Lille (angle des rues Kennedy et Saint Sauveur)

Lille-Moulins :

- Jardin des plantes

Lille-Sud :

- Déchetterie (chemin de Bargues)

- Cimetière du Sud

Saint-Maurice Pellevoisin :

- Stade Da Rui (rue du Buisson)

- Place Désiré Bouchée

Vauban-Esquermes :

- Square du Portugal

- Place Catinat

Vieux-Lille :

- Quai du Wault

- Place des Archives

- Esplanade du Champ de Mars (Pont du Petit Paradis)

Wazemmes :

- Métro Gambetta (angle rue Littré / square Denis Cacheux)