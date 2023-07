Métropole lilloise: le périmètre pour la circulation différenciée passe de 15 à 30 communes

C'est l'une des mesures d'urgence que le préfet peut actionner pour faire face à des pics de pollution aux particules fines dans la métropole lilloise : mettre en place la circulation différenciée, c'est-à-dire que seules les voitures ayant des vignettes Crit'Air 0 (véhicules 100% électrique et hydrogène), 1, 2 et 3 sont autorisées à circuler au sein d'un périmètre déterminé un jour donné.

ⓘ Publicité

La circulation différenciée activée huit fois depuis 2017

Depuis le 1er juillet 2023, le périmètre dans lequel la mesure peut s'appliquer est agrandi. Il comprenait auparavant 15 communes; désormais il en comprend 30. Depuis la mise en œuvre du dispositif en 2017 dans la métropole lilloise, il n'a été actionné que huit fois. Il existe des seuils de concentrations de particules qui donnent des indications mais cela reste à la discrétion du préfet de déclencher ou non cette circulation différenciée.

Avec cette extension du périmètre, la mesure reste donc la même, mais elle s'appliquera simplement à davantage de communes qu'auparavant avec une subtilité. Au sein de ces 30 communes, un périmètre restreint de 18 villes a été établi. Le préfet peut donc décider d'appliquer la mesure à ce périmètre restreint, ou bien à l'ensemble des 30 communes.

Les axes traversant comme l'A1 et l'A25 ne sont pas concernés

La mesure ne concerne pas les grands axes qui traversent la métropole lilloise et qui sont dans le périmètre, à savoir l'A1, l'A25, la M652 c'est à dire la rocade nord-ouest, et la N227... De même, les véhicules d'urgence et de secours ne sont pas concernés.

Nouveau périmètre restreint est passé de 10 à 18 communes au 1er juillet :

les 10 communes actuelles : Lambersart, Lezennes, Lille (dont Hellemmes et Lomme), La Madeleine, Marcq-en-Barœul, Marquette-lez-Lille, Mons-en-Barœul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille et Sequedin,

auxquelles s’ajoutent : Faches-Thumesnil, Haubourdin, Lesquin, Loos, Noyelles-lès-Seclin, Seclin, Villeneuve d’Ascq et Wattignies

**Nouveau périmètre élargi de 15 actuellement à 30 communes :

les 18 communes du nouveau périmètre restreint (ci-dessus) plus 5 communes déjà dans le périmètre élargi actuel : Croix, Mouvaux, Roubaix, Tourcoing et Wasquehal,

auxquelles s’ajoutent : Halluin, Hem, Lannoy, Lys-lez-Lannoy, Neuville-en-Ferrain, Roncq et Wattrelos.

"On a cette outil, autant l'utiliser" Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord

Ce vendredi matin, Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord était l'invitée de France Bleu Nord pour parler de cette mesure avec depuis le 1er juillet un périmètre élargi : "Nous avons fait le constat que nous devions traiter ces épisodes de pollution dans le temps long mais aussi dans l'urgence. Dans l'urgence, nous avons élaboré un périmètre de 30 communes qui est plus pertinent."

Cette mesure a été déclenchée seulement huit fois, depuis 2017 :"C'est une décision à la main du préfet. Le préfet s'entoure de techniciens, d'experts qui regardent les taux de pollution via Atmo qui nous fait des prévisions. Il y a des critères scientifiques et ensuite c'est une décision préfectorale. C'est une décision prise en ayant conscience des contraintes imposées aux automobilistes qui ont besoin de leur véhicule. On ne prend pas cette décision à la légère, on est dans la santé publique des personnes mais aussi dans la gêne occasionnée pour les automobilistes."

loading