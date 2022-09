Energies renouvelables : dans l'Yonne, plusieurs associations s'inquiètent d'une accélération des projets

Le gouvernement veut faciliter l'installation des énergies renouvelables sur le territoire pour arriver à 40% d'énergie renouvelable sur le territoire en 2030 dans son mix énergétique, contre 20% actuellement. Le projet de loi sur l’accélération des énergies renouvelables a été présenté au conseil des ministres le 26 septembre. Il sera amené au Sénat et à l'Assemblée Nationale dans une mois. Si l'objectif est de réduire la consommation d'énergies fossiles, certaines associations de l'Yonne ne voient pas les énergies vertes d'un bon œil. Perte d'attrait touristique, manne financière importante, revirement de l'agriculture française, les habitants de plusieurs communes icaunaises montent au créneau.

Luc Evrard est le président de l'association Vivre à Noyers - Val du Serein. C'est une association très attachée à la préservation du site naturel et patrimonial du Serein. "Nous sommes très inquiets car depuis une dizaine d'années, on a d'abord vu arriver un certain nombre de nuisances nouvelles liées à la saturation du parc éolien. 250 éoliennes son installées ou en projet d'installation dans un périmètre de 30 kilomètres autour de Noyers-sur-Serein", raconte-t-il avant de soulever un deuxième problème. "Depuis quelques mois, on voit aussi fleurir des projets de panneaux photovoltaïques. Une cinquantaine de projets pour une surface de 2.500 hectares en tout sur le territoire sur lequel nous sommes installés."

Un impact sur le tourisme et l'environnement

Ce qui inquiète l'association, c'est le développement rapide des énergies renouvelables. Toutes ces installations pourraient impacter le territoire et le tourisme. "Nous n'avons rien contre, bien au contraire ! On a conscience que les énergies fossiles contribuent très largement à la saturation de l'atmosphère en CO2, au réchauffement climatique. Mais nous avons peur que cela abîme les villages et les sites sur lesquels aujourd'hui affluent les visiteurs et prospèrent le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les visites de monuments historiques qui sont très nombreux dans notre région."

Ce qui inquiète Luc Evrard et les 50 membres de l'association, c'est l'emplacement de ces panneaux solaires. "Pourquoi les installer dans des champs ? Est-ce qu'il n'y a pas ici des toitures de hangars, des déchetteries, des parkings, des bords d'autoroutes ou d'anciennes carrières où on pourrait les mettre sans que ça ne dérange personne ni que ça gâche le paysage ? Mettons les là où ils ne gênent personne, mais pas où poussent des céréales."

Ces interrogations quant à la modifications des paysages, les membres de l'association Vents contre air les partagent. Ils habitent Saint-Cyr-les-Colons et ses alentours. Depuis plusieurs années ils voient fleurir de nombreuses éoliennes sur le territoire. Aujourd'hui, l'association se bat contre deux nouveaux projets : l'installation de neuf éoliennes de 150m à Saint-Cyr-les-Colons et de sept éoliennes de 149m à Préhy.

"C'est intolérable, ce sont des machines qui peuvent rendre folle quand on est encerclé, ça me prend au coeur", explique Olivier Heimbourger, très touché. En roulant pour aller observer les éoliennes déjà implantées dans le secteur. Ce viticulteur de Saint-Cyr-les-Colons explique son quotidien et son inquiétude. "Avec ces deux projets on va avoir un phénomène d'encerclement autour de nous, aucun repos visuel, il y aura des éoliennes partout car il y a déjà près d'une dizaine de parcs autour de chez nous. On est en train de _gâcher notre potentiel économique et culturel de notre vignoble_, on y travaille, on y est attaché. C'est un peu notre bébé et notre bébé. Il est complètement mis à mal", soupire-t-il.

les éoliennes sont nombreuses aux alentours de Saint-Cyr-les-Colons © Radio France - Eloïse Roger

Ce point de vue est partagé par Julien Brocard. Il possède un domaine viticole dans le chablisien, à Préhy. Il est aussi le vice-président de Vents contre air. Il possède 200 hectares de vignes et bientôt peut être sept éoliennes qui seront sous ses yeux, mais aussi ceux des touristes. "Il y a plus de 100 pays à travers le monde qui achètent du chablis et ce sont tout autant de visiteurs qui souhaitent venir visiter le domaine viticole dans son ensemble. On reçoit plusieurs milliers de visiteurs chaque année. Des Américains, d'autres venant du continent asiatique, et beaucoup de toute l'Europe. Avec ces éoliennes en plus, on aura un effet de saturation qui affaiblit énormément la beauté du vignoble", s'inquiète-t-il.

Énergies renouvelables, la ruée vers l'or ?

"Il y a déjà quatre projets sur les communes voisines ou à Noyers, explique Luc Evrard. C'est un peu la ruée vers l'or. Il y a d'abord des sociétés, souvent aux mains de capitaux internationaux, qui trouvent ici gisements de profitabilité qui sont extrêmement tentants. Un peu de vent ou de soleil et l'argent rentre et en plus les prix de l'énergie ont tendance à flamber."

Le président de l'association soulève également une contrepartie intéressante pour les agriculteurs. _"Pour eux c'est une manne qui, d'un coup, leur tombe du ciel. La chambre d'agriculture nous a dit que la rémunération moyenne d'un hectare de panneaux photovoltaïques installés sur des terres varie dans une fourchette de 2.000 à 3.000 euros. Si on en installe sur dix hectares, et c'est souvent le cas, l'équation économique change complètement pour l'exploitation agricole, l'agriculture devient presque facultative_."

Discussions, justice et conseil d'Etat

L'association Vents contre air s'est longtemps battue. Le projet d'éoliennes à St-Cyr-les-Colons est prévu de 2015. _"_Tout le monde était contre ce projet, soupire Sylvain Frochot, le président de l'association. Les habitants, la mairie, le commissaire enquêteur, le rapporteur public, la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), les associations viticoles. Et puis le promoteur a fait appel et la cour d'appel de Lyon lui a donné raison. On a même déposé un recours au conseil d'Etat qui, lui aussi, ne s'y est pas opposé. Il y a des passages au forceps. On a le sentiment d'un rouleau compresseur des promoteurs éoliens et on se sent impuissant."

Pour le projet de sept éoliennes à Préhy, il a été refusé par la préfecture en raison de la saturation de l'espace et la protection d'oiseaux. L'ancienne ministre de la transition écologique, Barbara Pompili a pris le dossier en charge et l'a emmené devant le conseil d'Etat. Les membres de Vents contre air attendent la décision.

Des éoliennes déjà implantées dans le secteur © Radio France - Eloïse Roger

L'association Vivre à Noyers - Val du Serein en est encore aux discussions. "On échange avec les promoteurs et avec les agriculteurs quand c'est possible, parce que ce sont des territoires où l'on n'a pas forcément l'habitude du débat, explique Luc Evrard. On leur dit : 'vous êtes en limite de zone naturelle, de site patrimonial remarquable. Éloignez vos panneaux solaires, réduisez les surfaces concernées et peut être que l'on va arriver à un projet qui serait acceptable'." Pour le projet de Noyers, les agriculteurs avaient au départ prévu un projet de plus de 300 hectares de panneaux photovoltaïques, il a été réduit à 190 hectares.

L'association travaille aussi en réseau avec d'autres associations pour travailler à l'aspect juridique, " il y a un certain nombre de règles dans notre pays, notamment celle de la _non-artificialisation des sols_. Mais le moment venu, bien entendu, on participera aux enquêtes publiques et s'il le faut on ira devant la justice", assure Luc Evrard.