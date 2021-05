Metz : avec le retour des terrasses, dès ce mercredi, la collecte des déchets change en centre-ville

Du changement pour le ramassage des déchets dans l'hyper-centre de Metz. Une zone qui concentre 10.000 habitants, 700 professionnels et où jusqu'à présent, les sacs poubelles pouvaient être déposés sur le trottoir devant chez soi, le soir entre 18h et 20h. Mais à partir de ce mercredi 19 mai, ce système est révolu : les habitants et commerçants devront apporter leurs déchets dans des points de collecte le soir. Il s'agit notamment de limiter le passage du camion-poubelle au milieu des terrasses à partir de ce mercredi

Plus de camion-poubelle à l'heure de l'apéro

"Plus de camion-benne à l'heure de l'apéro". C'est le mot d'ordre du maire de Metz François Grosdidier. Pour la réouverture des terrasses ce mercredi, les éboueurs ne vont plus sillonner les rues de l'hyper-centre. Car avec l'extension des terrasses des bars et restaurants, certaines rues vont être fermées à la circulation. Et puis, pour éviter les amas de poubelles et le va et vient du camion-benne, "les habitants et commerçants vont devoir déposer leurs déchets autour d'une trentaine de points de collecte", précise Martine Nicolas, adjointe à la propreté à Metz.

Une tournée de 45 minutes autour d'une trentaine de points de collecte

Dépôt des poubelles entre 18h30 et 19h30, et fin de la tournée du camion-benne 45 minutes plus tard, à 20h15 environ. Il n'y aura plus de ramassage des déchets en fin de service pour les restaurateurs. "La mairie en a discuté en amont avec la fédération des commerçants et l'union des métiers de l'hôtellerie-restauration", ajoute l'adjointe aux commerces Anne Weizman.

La carte des points de collecte des poubelles dans l'hyper-centre de Metz - Document Metz Métropole

La ville promet ensuite de remplacer ces points de collecte par des points d'apport volontaires enterrés ou intégrés dans des bâtiments. Le calendrier n'est pas arrêté mais "d'ici 18 mois environ", disent les élus.sacs