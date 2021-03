Metz : des capteurs d'air portatifs pour mieux comprendre la pollution aux particules fines

La pollution aux particules fines pourrait-elle accélérer la transmission du coronavirus ? Des scientifiques ont publié récemment une étude en ce sens. Cette pollution est justement étudiée plus finement dans Metz Métropole grâce à des capteurs d'air portatifs : avec l'association Air Vigilance, 14 personnes ont été équipées depuis début mars de petits boitiers qu'ils emportent avec eux dans leurs déplacements quotidiens pendant 1 mois. Les données seront ensuite récupérées par une autre association, Atmo Grand Est, qui mesure la qualité de l'air (et qui dispose déjà de capteurs fixes).

L'avantage de ces capteurs ambulants, c'est de mailler plus précisément le territoire et "de voir en temps réel cette pollution aux particules fines, responsable de 50.000 à 60.000 décès chaque année en France selon des chiffres officiels (OMS)", explique Patrick Klein, président d'Air Vigilance, lui-même équipé d'un capteur d'air. Cette opération a été menée dans d'autres villes du Grand Est (Reims récemment).

Comment fonctionne ce capteur d'air portatif? Reportage de Cécile Soulé Copier

Le capteur aspire l'air ambiant et analyse les particules fines grâce à un système laser. "En général, on passe dans le rouge deux trois fois par mois", selon Patrick Klein. Quand l'air circule moins, le seuil d'alerte peut être dépassé. Les causes de la pollution aux particules fines sont clairement identifiées : trafic automobile et activité industrielle essentiellement.

Le téléphone relié au cpateur d'air de Patrick Klein affiche en temps réel les graphiques de particules fines © Radio France - Cécile Soulé

