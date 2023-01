Metz : la pollution de la Seille provenait de l'usine Stellantis de Borny

On en sait un peu plus, sur l'épisode de pollution qui a touché la Seille, à Metz, vendredi de la semaine dernière. Dans un message laconique, la préfecture de la Moselle avait indiqué sur ses réseaux sociaux, ce 20 janvier, qu'un épisode de pollution de l'eau était en cours, mais qu'il avait vite été contenu.

On avait ensuite su qu'il s'agissait d'une pollution d'origine industrielle, et qu'un barrage absorbant avait été posé à hauteur du pont de Belletanche, dans le ruisseau de la Cheneau. Depuis, plus rien... France Bleu Lorraine a appris ce vendredi que cette pollution émanait de l'usine Stellantis, anciennement PSA, de Metz-Borny.

Débordement d'un bassin de rétention

C'est un bassin de rétention qui a débordé et qui s'est déversé dans le réseau d'eaux pluviales, après la panne d'une pompe. La pollution s'est ainsi retrouvée dans le ruisseau de la Cheneau, qui traverse les quartiers de Borny et Plantières, avant de se déverser dans la Seille aux environs de l'hôpital Legouest.

Selon la direction et les syndicats de Stellantis, l'épisode a rapidement été découvert et maîtrisé. Un impressionnant déploiement de pompiers et de services de l'Etat a pu néanmoins être observé cet après-midi-là. Cette eau souillée provient des machines de lavage de l'usine automobile : une centaine de litres se sont échappés, composés à 95% d'eau, 4% de savon et 1% d'huile et résidus d'hydrocarbures. A priori vite dilués donc, dans le milieu naturel.

Une enquête interne est en cours, pour identifier l'origine de la panne et éventuellement mettre en place de nouvelles mesures de sécurité, afin que cet incident inédit ne se reproduise plus.

Les pêcheurs plus alarmistes

Mais la Fédération de pêche de la Moselle, jointe par France Bleu Lorraine, assure avoir constaté la présence d'hydrocarbures dans la Moselle, jusqu'à Malroy, Argancy, peut-être encore plus loin en aval. Elle a recommandé aux pêcheurs de ne pas consommer les poissons pêchés les jours suivants.

Elle attend maintenant les conclusions de l'enquête. Et n'exclut pas de porter plainte, après cet incident qu'elle qualifie de grave.