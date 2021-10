Metz : le projet d'un 3e four dans l'incinérateur de déchets inquiète l'opposition écologiste

L'Eurométropole de Metz réfléchit à acquérir un 3e four pour l'incinérateur Haganis de l'usine de Chambière. Cette option est dans le schéma directeur des réseaux de chaleur de l'agglo messine voté en conseil métropolitain fin septembre. Mais l'opposition de gauche et écologiste s'en inquiète.

L'objectif est de brûler plus de déchets pour en enfouir moins dans les sols car cette dernière méthode est polluante et va coûter plus cher, l'Etat va la taxer davantage. A Metz, les déchets brûlés alimentent le réseau de chauffage urbain de l'UEM, avec son usine biomasse à Chambière. Mais l'opposition de gauche et écologiste a des réserves sur ce projet et s'inquiète pour la qualité de l'air.

Augmenter le volume de déchets brûlés

L'objectif est d'augmenter la capacité d'incinération de 10.000 tonnes, pour atteindre 120.000 tonnes de déchets brûlés par an. L'énergie dégagée par l'incinération étant ensuite réutilisée dans le chauffage urbain de la ville de Metz. Pour le maire et président de l'Eurométropole François Grosdidier, "la construction d'un 3e four est en n'en pas douter la solution, il va falloir pour cela réévaluer les capacités d'incinération".

Brûler des déchets n'a rien d'anondin

Mais brûler des déchets n'est pas vraiment une avancée écologiquepour Denis Marchetti, conseiller métropolitain du groupe EELV et Unis, qui s'est abstenu lors du vote du schéma directeur des réseaux de chaleur de l'Eurométropole le 28 septembre dernier : "Brûler des déchets n'a rien d'anodin pour la qualité de l'air, il faut des filtres de plus en plus puissants contre les particules fines, et puis ce projet ne va pas du tout vers une réduction durable des déchets".

Le groupe d'opposition souhaiterait promouvoir d'autres actions pour l'environnement comme la récupération de la chaleur induite par l'activité industrielle ou une meilleure isolation des logements. La décision d'augmenter les déchets à incinérer est soumise à autorisation de la préfecture et de la région.