Metz : un projet pour faire rouler des bus à l'hydrogène vert dès 2025

Bernard Serin, président de la société John Cockerill et patron du FC Metz (à gauche), François Grosdidier, maire de Metz et président de l'Eurométropole (au centre) et le directeur général de l'UEM, Francis Grosmangin (à droite)

Le consortium composé de l'Eurométropole de Metz, l'UEM (Usine d'Electricité de Metz) et la société de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau John Cockerill veut créer une filière complète d'hydrogène à Metz à l'horizon 2025. Cela passera par la construction à Metz par John Cockerill d'une usine de production d'hydrogène (d'une capacité de 2 mégawatts mais dont le lieu d'installation n'est pas encore connu), grâce à des énergies renouvelables (panneaux solaires, éoliennes, barrages hydro-électriques de l'UEM) dont de nouveaux panneaux solaires - "ombrières" - qui seront installés au-dessus des parkings du FC Metz.

Toute la flotte de bus et camion-bennes de l'Eurométrople progressivement reconvertie à l'hydrogène

La 2e étape, ce sera l'achat de véhicules roulant à l'hydrogène par l'Eurométropole. Cela concernera 13 grands bus Mettis pour la 3e ligne à haut niveau de service qui devrait fonctionner à partir de 2025, 10 bus "classiques" de 18 mètres et 7 camions-bennes. Toute la flotte sera ensuite progressivement reconvertie à l'hydrogène.

Un projet remarquable qui va de la production à la consommation

A la signature du projet ce lundi, Bernard Serin, président de John Cockerill et patron du FC Metz, s'est dit très enthousiaste : "C'est un projet formidable dans ma ville, tout le monde sait que je suis Messin par le FC Metz et puis c'est un projet remarquable parce qu'il va de la production à la consommation et garantit un hydrogène vert, produit à partir d'énergies renouvelables et pas d'énergies fossiles, ce projet permet une réelle décarbonation".

C'est le projet de propulsion le plus propre, c'est l'électrique sans les batteries

François Grosdidier, maire de Metz et président de Metz Métropole insiste sur l'aspect global du projet, "de la production à la consommation, alors que d'autres villes ne pensent qu'à produire de l'hydrogène et d'autres veulent seulement le consommer. C'est un écosystème complet que nous construisons à trois et qui va permettre de faire rouler nos bus et camion-bennes avec de l'hydrogène vert, c'est le projet de propulsion le plus propre car c'est l'électrique sans les batteries"

32 millions d'euros d'investissements pour l'Eurométrpole

Coût du projet : 8 millions d'euros pour l'UEM, 32 millions d'euros pour l'Eurométropole, et un investissement dans le Grand Est de 100 millions d'euros de John Cokerill pour la construction près de Mulhouse d'une grande usine de production d'hydrogène. Les porteurs du projet attendent aussi une subvention de 6 millions d'euros de l'Ademe, l'agence nationale de la transition écologique. L'Eurométropole devra aussi passer officiellement par un appel d'offre avant de choisir son consortium.