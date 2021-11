Metz : une centaine de personnes réunies pour ramasser les déchets dans les rues

Une centaine de personnes dont une bonne moitié d'enfants se sont rassemblées samedi 6 novembre, dans le cadre d'une Cleanwalk. Objectif : nettoyer les rues de Metz et sensibiliser la population à la gestion des déchets en les interpellant dans la bonne humeur.

Une dizaine de groupes ont arpenté les rues de Metz à la recherche de déchets et particulièrement des mégots

Si vous vous baladez dans les rues de Metz dans les prochaines heures, vous remarquerez peut-être qu'elles sont un peu plus propres que d'habitude. C'est le fruit du travail d'une centaine de bénévoles ce samedi 6 novembre dans l'après-midi. L'association sarthoise "qui nettoie si ce n'est toi" organisait une "Cleanwalk" (marche de nettoyage en français) dans les rues de Metz pour sensibiliser la population à cette thématique.

Des "défis" pour mobiliser plus de monde

Neuf groupes d'une dizaine de personnes ont donc arpenté différents secteurs de Metz, armés de sacs de différentes couleurs, de gants, de pinces... mais aussi de bonne volonté.

"L'objectif, c'était non seulement de collecter des déchets, mais aussi d'aller au contact des passants" explique Alexis Gits, le président de l'association "qui nettoie si ce n'est toi". Pour y parvenir, le collectif a donc mis en place un jeu de défis et de points à collecter.

Des grilles ont été mis à la disposition des groupes pour noter les défis réussis © Radio France - Jules Hauss

Dire bonjour au passants rapportait 10 points, distribuer des cendriers de poche aux fumeurs 30 et les inciter à rejoindre le mouvement 100 points, le maximum.

Les adultes ne pensent pas à nous alors ça m'énerve

Un jeu très suivi par les jeunes "éclaireurs" (un réseau de scouts laïcs dans la région) venus en nombre à cette marche. Avec leur gilet jaune, ils n'ont pas hésité à demander aux passants de les accompagner... tout en remplissant les sacs de centaines de mégots.

Les marcheurs se sont retrouvés devant la gare de Metz © Radio France - Jules Hauss

La plupart d'entre eux, à l'image d'Antoine, 10 ans, sont déjà très sensibles aux questions d'écologie. "Après être passés par nos égouts, ces mégots peuvent se retrouver dans l'océan, être mangés par des poissons et donc les tuer ou arriver sous une autre forme dans nos assiettes."

S'ils ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour nettoyer les rues, ils étaient franchement énervés de devoir ramasser les déchets des autres. "Moi je ne veux pas voir la destruction de notre planète. Les adultes ils pensent pas à nous, alors ça m'énerve, oui", râle Noah armé de sa pince.

Après deux heures de marche, les nettoyeurs du jour se sont retrouvés à la gare pour un goûter "zéro déchet". Et faire le bilan : plus de 20 000 mégots ont été collectés et 100 kilos de déchets.

La Cleanwalk se déplace ensuite à Nancy dimanche. Départ à 14 heures place d'Alliance.