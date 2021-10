Metz veut retrouver ses forêts sauvages d’antan

Et si on plantait ensemble une forêt en pleine ville ? C’est la proposition de l’association Motris. Et des habitants, petits et grands, ont répondu présent lors de la première étape de ce projet de forêt urbaine, 3.000 arbres plantés au parc du Sansonnet, à Metz Devant-les-ponts.

L'agglomération messine veut retrouver des forêts sauvages, des forêts primaires et cela a commencé en ce début octobre avec la plantation de 3.000 arbres de 40 essences au parc du Sansonnet, à Metz Devant-les-ponts.

C'est l'association Motris qui est à l'initiative (Mouvement pour une transition intelligente de la société). La ville met à disposition la parcelle dans le parc du Sansonnet, la Saremm (société d'aménagement de Metz métropole) achète les plants. Et des habitants, des étudiants, des écoliers viennent donner un coup de main pour s'approprier l'avenir du quartier.

Que des essences d'arbres indigènes

La société Urban forest est missionnée pour mener le projet. Son directeur Nicolas de Brabandère a une quarantaine de forêts urbaines à son actif (dont près de Nancy, à Reims...). "On essaie de recréer la forêt telle qu’on pense qu’elle était il y a bien longtemps. Nous plantons uniquement des espèces indigènes : des noisetiers, des chênes, des charmes, des tilleuls, des érables, des sapins, etc. On mise sur la diversité des essences pour rendre cette forêt plus résiliente et plus forte face au réchauffement climatique".

Après la mise en terre, le sol est recouvert de paille. © Radio France - François Pelleray

3.000 arbres sur 1.000 m²

Trois arbres sont plantés au mètre carrés. Ils sont serrés pour mieux s'entraider face aux éléments poursuit Nicolas de Brabandère : "les arbres _communiquent à travers leurs racines_, avec l’aide des champignons. Ils se protègent de la chaleur, de la pluie, du vent, du froid. Et ils poussent très vite ainsi, à un rythme d’un mètre par an. C’est la méthode Myawaki". Les plants sont surveillés, entretenus les deux premières années et ensuite il ne faut plus y toucher, cette forêt doit conserver son caractère sauvage.

Ces plants grandiront d'un mètre par an. © Radio France - François Pelleray

Un acte citoyen

Autre facette importante dans la création de cette forêt urbaine, c’est le côté participatif. Chacun est invité à venir planter des arbres. C’est un acte citoyen. Ainsi, au parc du Sansonnet, des élèves de l’école des 4 Bornes ont participé à ce projet, mais aussi des étudiants américains de Georgia tech et des riverains du quartier.

Une zone humide va également voir le jour juste à côté de cette forêt, une mare qui elle aussi abritera une faune locale. Enfin, une autre forêt urbaine sera plantée du 13 au 16 octobre à Marly, d'une autre dimension avec 7.200 arbres au parc Paul Joly. Et là aussi, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.