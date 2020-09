Metz : virée nocturne pour les brebis tondeuses du parc de la Seille

La ville de Metz, comme de nombreuses collectivités, a misé sur l'éco-pâturage, et les brebis tondeuses de "Tonte à 4 pattes", la société de Clément Dufour, broutent régulièrement l'herbe du parc de la Seille. Elles sont de retour depuis la mi-septembre, mais ce lundi soir, leur clôture a été ouverte. "C'était intentionnel", assure Clément Dufour. La clôture était à terre, les brebis n'ont pas pu faire ça toutes seules".

Une "balade" jusqu'à Magny, en passant par les Arènes

Les huit bêtes ont visiblement vagabondé toute la nuit, on a retrouvé des crottes aux Arènes, et jusqu'au fin fond de Magny où elles ont fini par être repérées par un joggeur, ce mardi matin. "Heureusement, elles sont saines et sauves, avec chacune leur laine et leurs quatre pattes", sourit Clément Dufour. Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit, mais de toute façon, les brebis sont désormais bien au chaud à la ferme, et ont bientôt fini leur saison de pâturage.