Meursanges : la grêle ravage les toitures et abîme de nombreuses voitures

À 19h, ce 11 juillet, sur la commune de Meursanges, la grêle a détruit de nombreuses toitures et abîmé de voiture. Le lendemain, l'heure était aux constatations et réparations des dégâts.

Il est 19 heures au hameau de Bourguignon à Meursanges ce mardi quand Lucienne, bientôt 86 ans, observe la grêle tomber dans son jardin. "Il y avait un nuage épouvantablement noir. Et d'un coup il y a eu un grand coup de vent et toute la cour a été remplie de grêlons de la taille d'une pomme, raconte-elle encore sous le choc. Les tuiles volaient. Cela n'a duré que quelques minutes, peut-être un quart d'heure". Cette quinzaine de minutes a suffi pour dévaster une grande partie de la toiture de sa maison. C'est le cas de la quasi-totalité des maisons ici, dans cet endroit pourtant paisible. Certains câbles électriques arrachés par la force du vent traînent au sol dans les rues jonchées de feuilles.

Les toitures endommagées

Quelques mètres plus loin, la toiture de la maison de Raphaël est, elle aussi, abîmée mais a été partiellement protégée par ses panneaux photovoltaïques désormais inutilisables. "C'est allé très vite, je rentrais du travail et je n'ai pas pu sortir de ma voiture. Elle a été grêlée, le pare-brise fissuré, le toit panoramique cassé comme le pare-brise arrière", raconte ce dernier. Son objectif : faire le bilan des dégâts avec les assurances pour protéger sa maison au plus vite. À coté de lui, son voisin Fabrice a eu nettement moins de chance. Une grande partie de la toiture et de la sous-toiture de son habitation sont endommagées. "Ma maison était flambant neuve. On est impuissant face aux éléments climatiques", confit-il tristement. Quelques amis sont venus lui prêter main forte en attendant un couvreur. Sa femme désemparée lance cet appel à l'aide : "S'il y a des couvreurs, il faut vraiment venir au secours parce qu'il en manque".

À Bourguignon, la grêle a fait de très gros dégâts sur de très nombreuses maisons. Les bourrasques de vent ont aussi arraché les câbles électriques. - Morgane Modin

Les couvreurs à pieds d'œuvre

Ce phénomène reste cependant très localisé. "C'est vraiment dans le secteur de Bourguignon que l'orage a été très fort avec des toitures ravagées, indique Guillaume, patron de l'entreprise Le toit Beaunois. On va décaler les chantiers que l'on devait faire de trois semaines à un mois pour traiter les urgences rapidement". D'ailleurs, lui comme ses collègues sont depuis tôt ce mercredi matin à pied d'œuvre pour bâcher les maisons.

Très tôt ce matin, les professionnels de la toiture étaient sur le pont pour venir en aide aux sinistrés. - Morgane Modin

À Meursanges, Stéphane, salarié de l'entreprise de toiture Kevin Faivre est sur le terrain depuis 7 heures. Il déconseille au particulier de monter sur leurs toits pour des raisons de sécurité, "uniquement les professionnels. Il y a quand même des risques. Nous, nous sommes équipés". Il soulève aussi un autre problème, "on va avoir besoin de beaucoup de tuiles et il n'y en a pas énormément en stock. Désormais, il y aura quelques petits délais pour avoir des tuiles parce qu'on ne s'attendait pas à tant de dégâts". Malgré le manque de matériel, Stéphane compte bien aider ses clients jusqu'au couché du soleil. "On va essayer de faire un maximum de chantier", promet l'employé.

Des évènements récurrents

Ce genre d'évènement est désormais récurent dans la région, comme les orages de 2021 . "C'est la catastrophe, j'en ai marre, marre de voir tout ça", insiste Lucienne déjà lassée d'attendre des nouvelles de son assurance. Même constat de lassitude pour Jenny Rosenstein, responsable de l'association du Haras de Meursanges. Face aux dégâts, elle confit émue, "c'est décevant parce qu'on travaille beaucoup".